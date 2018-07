Fachlich und sozial starker Jahrgang

"Die Könige verlassen den Hof", dieses Motto hatten die Neuntklässler "voller Selbstbewusstsein auf ihre T-Shirts drucken lassen", wie Schmidt in seiner Ansprache schmunzelnd berichtete. "Und ich muss sagen, in vielen Bereichen seid ihr eine Königsklasse." Der Jahrgang habe "fachlich und sozial" überzeugt: "Wir lassen euch nur ungern vom Hof ziehen." Er appellierte an die Jugendlichen, sich nicht auf ihren Lorbeeren auszuruhen: "Ihr habt eine gute Grundlage gelegt, auf die müsst ihr aufbauen." Ähnlich äußerte sich Bürgermeister Hans-Peter Braun: "Das Lernen wird weitergehen. In eurem Sinne." Bevor die Schüler ihren Weg fortsetzten, dürften sie ihre Freiheit aber erst einmal genießen.

Den Sozialpreis der Gemeinde überreichte Braun an Elanur Akyildiz, die sich mit ihren sozialen und kommunikativen Fähigkeiten in besonderer Weise ins Schulleben eingebracht habe. Den Preis des Fördervereins für den Jahrgangsbesten Andreas Riehle übergab die Elternbeiratsvorsitzende Marina Kappler-Nock: "Ich drücke dir die Daumen, dass dein Leben so erfolgreich bleibt." Den Rotary-Preis für den Schüler, der sich besonders positiv entwickelt hatte, erhielt Iraklis Koukidis. Die Wahl, räumte Linz ein, sei schwer gefallen. "Letztlich haben wir uns für Iraklis entschieden, dessen Anfänge an der Schule gerade im sozialen Bereich etwas holprig waren. Heute verfügt er über eine starke und offene Persönlichkeit." Iraklis Koukidis trug zudem mit vielseitigen Beiträgen am Piano zur Gestaltung der Feier bei. Die "Einserkandidaten" - neben Andreas Riehle auch Nico Seifermann, Celine Lang, Marco Daum und Sadrela Staga - erhielten ein besonderes Lob. Weitere Abschlussschüler sind Manuel Bauknecht, Dennis Braun, Sahin Cakmakli, Jamie Schneider, Michelle Huber, Chiara Incandela, Oliwia Kobylecka und Anika Voß.

Linz blickte in seiner Rede auf die gemeinsame Schulzeit zurück. Er erinnerte etwa an Ausflüge und Klassenfahrten sowie an die Mithilfe der Klasse bei der Betreuung von Grundschülern oder auch bei den Tätigkeiten des Hausmeisters. "Macht mit eurem Engagement weiter." Den Eltern dankte er für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Schließlich ergriff Elanur Akyildiz das Wort: Karl Linz, sagte sie, habe der Klasse "als Vorbild und Wegweiser" gedient und den Schülern beigebracht, wie wichtig Aspekte wie Humor, Offenheit und Freundlichkeit für das Zusammenleben seien. Die Torte aus Schokoriegeln, die Linz von seiner Klasse erhielt, quittierte dieser mit einem Grinsen: "Ihr kennt mich gut." Auch Schmidt und weitere Lehrer durften sich über Präsente freuen. Mit einem Film und Musik endete der offizielle Part der Verabschiedung des Jahrgangs, auf den nun nur noch ein weiterer folgen wird, bevor sich die Werkrealschule auflöst.