Mehlbeere gab Mehliskopf seinen Namen

Bühl

Zeichen stehen auf Wachstum Bühl (efi) - Zwei Jahre nach der Bekanntgabe, die Bühler Geburtshilfe zu schließen, sehen Geschäftsführung und Aufsichtsrat des Klinikums Mittelbaden den Standort nachhaltig gesichert. "Bühl steht jetzt auf viel breiteren Füßen", erklärt Geschäftsführer Jürgen Jung (Foto: efi).

Bruchsal

Erdbeersaison endet früher Bruchsal (red) - Hochsommerliche Temperaturen im Mai und eine ausbleibende Kältephase haben Erdbeeren in dieser Saison schneller reifen lassen. Dies führte zu hohen Erntemengen in kurzer Zeit. In Süddeutschland hat bereits ein Großteil der Bauern die Ernte eingestellt (Foto: dpa).

Elche

Eine Stadt unter Palmen Elche (as) - Das südspanische Elche hat so viele Palmen wie Einwohner - etwa 250.000 Exemplare. Sie ziehen einen grünen Gürtel um die Altstadt. Von oben betrachtet, wirken die 500 Hektar wie ein riesengroßer Palmenwald. Doch es ist kein natürlich gewachsener Hain (Foto: Beatriz Navarro).

Baden-Baden

Bäume als "Naturlernorte" Baden-Baden (red) - Ob unter dem grünen Dach oder mittendrin, Bäume sind für Kinder nicht nur ein idealer Spielort, sondern sie können sogar Spielkameraden sein. Immer mehr Kinder beschäftigen sich hauptsächlich mit technischen Geräten, tauchen in virtuelle Welten ab, in denen häufig nicht viel mehr passiert, als dass wild herumgeballert wird (Foto: Fotolia).