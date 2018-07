"Ahnengalerie" aus Palmholz

Bühl/Rheinmünster - Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Kunst und Kultur im Münster" präsentiert die Diplom-Bildhauerin Christa Peter aus Bühl ihre Werke. Die Vernissage mit musikalischer Begleitung, Künstlergespräch und Stehempfang findet am kommenden Freitag um 18 Uhr im Chorgarten des Schwarzacher Münsters statt. Die Ausstellung dauert bis Sonntag, 19. August.

Christa Peter stellt ihre Skulpturen und Objekte unter das Motto "Vielfalt - Vielseitigkeit - Veränderung", angelehnt an das Leben selbst, das immer in Bewegung ist und den Menschen vor neue Aufgaben, Veränderungen und Herausforderungen stellt. "Man sieht was, spürt was und merkt, da tut sich im Inneren etwas. Und dies zeige ich in dreidimensionaler Form", sagte die Künstlerin im Gespräch mit dem BT.

Die 57-Jährige, die früher als Bürokauffrau tätig war, spürte vor Jahren in sich hinein und entdeckte, dass viele manuelle Fähigkeiten und handwerkliches Talent in ihr steckten. "Diesen Fähigkeiten hatte ich früher keinen Raum gelassen, doch im Alter von 40 Jahren drängten sie nach außen", erzählt Christa Peter.

Über einen Zeitraum von sechs Jahren besuchte sie die Edith-Maryon-Kunstschule in Freiburg und erlernte so das Handwerk des Bildhauers von der Pike auf. Sie arbeitet mit Holz, Ton, Gips, Stein und Metall und setzt sich dabei mit dem ihr zur Verfügung stehenden Material auseinander. Sie nimmt schon auch mal die Kettensäge in die Hand oder das Schnitzeisen und den Knöppel. "Wenn ich dann das Holz oder den Stein schleife und poliere, dann hat das fast etwas Meditatives", erklärt die Künstlerin. Bei Spaziergängen findet sie immer wieder Materialien zum Bearbeiten.

2014 hatte sie der Publikumspreis des von der Volksbank ausgerichteten Künstlerwettbewerbs "Szene Bühl" gewonnen. Im Dezember vergangenen Jahres stellte sie dort nochmals bei einem "Best of" mit den Preisträgern der Vorjahre aus. Hinzu kamen Ausstellungen in Bad Rotenfels und in Freiburg.

Im Chorgarten des Schwarzacher Münsters und im Glasgang wird sie rund 20 Skulpturen und Objekte verschiedener Größen, die in den vergangenen acht Jahren entstanden sind, präsentieren. Mit dabei ist ihre mehr als drei Meter lange "Ahnengalerie", die sie aus Palmholz herausgearbeitet hat. Ihre Werke sind bis 19. August in Schwarzach zu sehen.

Hunderte Kunstfreunde besuchen jährlich in der Münstergemeinde die von der katholischen Seelsorgeeinheit Rheinmünster/Lichtenau in Zusammenarbeit mit dem Förderkreis "Kunst und Kultur" ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe. Viele Künstler der Region haben dort bislang ihre Arbeiten einer breiten Öffentlichkeit vorstellen können, wobei die Vielfalt der Gemälde, Skulpturen und Objekte immer wieder aufs Neue begeistert. Zuletzt waren im Mai Werke der Karlsruher Künstlerin Judith Ehrfeld zu sehen. Es scheint, als ob die besondere Baukunst des romanischen Münsters in besonderer Weise die Ausstellungsstücke "verzaubert".

Die Reihe "Kunst und Kultur im Münster", die in diesem Jahr bereits zum 16. Mal in Schwarzach stattfindet, wird nach den Sommerferien fortgesetzt. So laden die Organisatoren am Freitag, 14. September, 20 Uhr, zum Erlebnisabend "Rittermahl im Chorgarten" mit der Ritterschaft von Windeck nebst Graf Wolf von Eberstein ein. Anmeldung unter: (07227) 2150.

Am Freitag, 28. September", 20.30 Uhr, findet eine Open-Air-Filmnacht vor dem romanischen Münster statt. Zu sehen ist der Spielfilm "Die Zeitritter - Auf der Suche nach dem Heiligen Zahn".