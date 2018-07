Überraschung mit nahtlosem Übergang

Die Verkündung der Neuigkeit hatte Bauer (die übrigens 1981 am Windeck-Gymnasium ihr Abitur abgelegt hat) eingeleitet, indem sie sich zuerst an Bruno Bangert wandte: "Der Abschied als Schulleiter fällt Ihnen als pflichtbewusster Mensch sicherlich leichter, da Sie wissen, dass Sie mit Andrea Körner eine sehr gute Nachfolgerin erhalten."

In einem spontanen Prolog vor seinen Verabschiedungsworten reagierte auch Oberbürgermeister Hubert Schnurr überrascht und zugleich erfreut darüber, dass die Schulleitung des Windeck-Gymnasiums so nahtlos übergeben werde.

Brigitte Neubert, geschäftsführende Schulleiterin der Bühler Schulen, meinte: "Da die Nachfolge ein großes Geheimnis war, stehe ich jetzt hier ohne Willkommenspräsent, aber das holen wir nach." Sie hieß Andrea Körner im Kreise der Leiterinnen und Leiter aller Bühler Schulen willkommen.

1968 in Karlsruhe geboren, war Andrea Körner in Remchingen aufgewachsen, einer Gemeinde etwa auf halber Strecke zwischen der ehemaligen badischen Landeshauptstadt und Pforzheim. Sie besuchte das Bildungszentrum Königsbach (so hieß es damals), erlernte zunächst den Beruf der Bankkauffrau und studierte von 1990 bis 1995 an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg katholische Theologie und Mathematik fürs Lehramt.

Anja Bauer erläuterte in der weiteren Schilderung des Werdegangs der künftigen Schulleiterin deren enge Verbindung nach Bühl: Schon im ersten Jahr ihres Referendariats sei Körner ans Windeck-Gymnasium gekommen. Nach Stationen an Gymnasien in Rastatt, Hockenheim und Gaggenau sei Körner schon im September 2000 als Lehrerin ans "Windeck" zurückgekehrt.

Bauer würdigte das hohe Engagement fürs Windeck-Gymnasium: Körner habe hier Verwaltungsaufgaben, die Leitung der Steuerungsgruppe zur Schul- und Qualitätsentwicklung übernommen, sei in Schulkonferenz und Personalrat gewählt worden. 2012 habe sich Andrea Körner als Abteilungsleiterin "Koordinierung schulfachlicher Aufgaben" und 2015 als stellvertretende Schulleiterin erfolgreich beworben.

In dieser Funktion habe Andrea Körner am "Windeck" ein großes pädagogisches schulorganisatorisches Aufgabenrepertoire übernommen, darunter einen sehr großen Teil der Schul- und Oberstufenverwaltung.