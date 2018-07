Gemeinderat lässt Ausschreibung platzen

Karlsruhe

Wildpark: Vergabe für Vorarbeiten Karlsruhe (red) - Im Karlsruher Gemeinderat steht am Dienstagnachmittag ein wichtiges Thema an: der Bau des neuen Wildparkstadions. Konkret geht es um die Vergabe von vorbereitenden Maßnahmen, die einen Gegenwert von rund 7,2 Millionen Euro haben (Archivfoto: dpa).

Rastatt

Rossi-Haus öffnet wieder Rastatt (ema) - Zwei Jahre nach Beginn der Sanierung konnte das Rossi-Haus seiner Bestimmung übergeben werden. Rund 3,3 Millionen Euro investierte die Stadt, um eines der ältesten Gebäude der Region aufzupolieren. Am 30. September gibt es einen Tag der offenen Tür (Foto: fuv).

Forbach

Auerhuhn gegen Mountainbike-Trail Forbach (mm) - In diesem Jahr wird wohl kein Mountainbiker den vorgesehenen Flow-Trail bei Gausbach fahren können. Beim Draberg gibt es Auerwild-Biotope, eine Alternativroute, die das Schutzgebiet ausklammert, ist derzeit in der naturschutzrechtlichen Prüfung (Foto: av).