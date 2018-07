Jugendliche wünschen sich "Chillplatz"

Unterstützung leisteten an zwei Vormittagen Referenten der Landeszentrale sowie die fünf Jugendvertreter der Gemeinde: Tobias Kopf, Henog Abraha, Rebecca Chromy, Philipp Gärtner und Konrad Höß. Diese hatten sich beim Jugendforum 2017 für die kommunale Beteiligung begeistern lassen. Auch Julia Gartner und Julia Metzinger, die federführend für die Jugendarbeit der Gemeinde verantwortlich sind, begleiteten die Veranstaltung. Beide werteten die große Resonanz als sehr positiv. Diese spiegelte sich auch darin wider, dass nicht nur Schüler der örtlichen Maria-Victoria-Schule und der Grundschule Unzhurst teilnahmen, sondern auch Jugendliche, die Schulen in Bühl, Achern und Bühlertal besuchen.

Höhepunkt war die abschließende Präsentation der Vorschläge. Bürgermeister Jürgen Pfetzer kommentierte alle Punkte bezüglich ihrer Machbarkeit. Neben vielen Wünschen zu Themen wie Sport und Freizeit und Busverbindungen kristallisierten sich einige Aspekte heraus, die den Jugendlichen besonders am Herzen lagen, darunter die Einrichtung eines so bezeichneten "Chillplatzes" mit Bänken, Tischen und Unterstand. Pfetzer zeigte sich offen für den Vorschlag. Zunächst gelte es, den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln; sei dieser gegeben, müssten Verwaltung und Gemeinderat nach möglichen Grundstücken suchen. Diese sollten aufgrund des Lärmpegels eine gewisse Distanz zu Wohnsiedlungen haben und in kommunaler Hand sein, so Pfetzer. Generell appellierte er an die Schüler, sich an gewisse Regeln zu halten, auf Lautstärke und Sauberkeit zu achten und Vorfälle von Vandalismus unverzüglich zu melden.

Kritik der Schüler am öffentlichen Nahverkehr will Pfetzer an das zuständige Landratsamt weitergeben. Die Jugendlichen hatten teils seltene Verbindungen zu Nachbargemeinden moniert, ebenso die Problematik von "Grenzgängern", die zum Tarifverbund Ortenau zählen und daher für ihre Fahrten in den Landkreis Rastatt keine Schoolcard erhalten. Pfetzer sagte zu, konkrete Punkte per Umfrage über das digitale Jugendportal der Gemeinde zu eruieren und anschließend beim Landkreis vorstellig zu werden. Zugleich verwies er auf die Option, das Anruflinientaxi zu nutzen, das viele Jugendliche nicht kannten. Für die "Grenzgänger" gibt es ihm zufolge Hoffnung: Man strebe auf Landesebene einen einheitlichen Tarif an.

Die Anregungen der Schüler, versicherte der Bürgermeister abschließend, werde man im Rathaus mit den Jugendvertretern besprechen und dem Gemeinderat präsentieren. Er rief die Anwesenden dazu auf, sich als Jugendvertreter zu engagieren. Das derzeit fünfköpfige Team, das seine Arbeit auch für das kommende Jahr zusagte, wurde mit Urkunden ausgezeichnet. Allen Teilnehmern dankte Pfetzer für die konstruktive Mitarbeit beim Forum: "Euch gilt ein ganz fettes Lob."