"Im Dialog die beste Lösung finden"

Markthändler pro Europaplatz Bühl (gero) - Das hätte sich die Stadtverwaltung in ihren kühnsten Träumen nicht vorstellen können: Da investiert sie 1,6 Millionen Euro in die Sanierung von Markt- und Kirchplatz. Und die Marktleute? Sie wollen nicht mehr zurück und lieber auf dem Europaplatz bleiben (Foto: gero).

Vom Konzertsaal auf die Straße Rastatt (sb) - Prächtige Stimmung herrschte am Samstagvormittag in der sehr gut besuchten Rastatter Innenstadt. Hauptattraktion war der "Tag des Gesangs", der seit 2012 alle zwei Jahre veranstaltet wird (Foto: sb). Chöre aus der Stadt bekamen Gelegenheit, sich zu präsentieren.

Lieferverkehr nur bis 10 Uhr Gaggenau (uj) - An Markttagen (Mittwoch und Samstag) ist künftig Lieferverkehr in die Gaggenauer Fußgängerzone nur bis 10 Uhr zulässig. Der Grund: Es kam teilweise zu Beschädigungen von Mobiliar. An allen anderen Werktagen ist die Anlieferung weiter bis 11 Uhr erlaubt (Foto: uj).

Händler wollen Marktplatz nicht Bühl (jo) - Die geplante Rückkehr auf den neugestalteten Kirch- und Marktplatz ist offensichtlich nicht im Interesse der Markthändler. Sie wollen ihre Waren lieber weiterhin auf dem Europaplatz anbieten. Die Stadtverwaltung plant indes den Umzug zum 4. August (Foto: jure/av).