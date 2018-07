Lindenbrunnenfest ein "Sommermärchen" Von Hermann Seiler Bühl - Der obligatorische Fassanstich mit Freibier für Organisations- und Helferteam stimmt morgen, 18 Uhr, wieder auf das zweitägige Lindenbrunnenfest im Händerdorf ein. Mit der 30. Auflage schreiben der Hänferrat und die nicht mehr ganz so jungen "Jungen Wilden" erfolgreiche Hänferdorf-Geschichte fort. Geprägt vom Gemeinschaftssinn gestandener Urdörfler und Zugezogener lautet die Devise: "Einer für alle und alle für einen zum Wohle aller und für unser Hänferdorf", wie Ellen Groß vom Hänferrat das Zusammengehörigkeitsgefühl beschreibt. Beim zweitägigen Einsatz für das Fest auf dem Brunnenplatz, ein Publikumsmagnet unter den Bühler Festivitäten, sind Kreativität und Durchstehungsvermögen gefordert. Ideengeber der ersten Stunde war die "Galionsfigur" unter den Hänferdörflern: Willi Berdon. Der "Bumbes" erinnert sich noch gut an das erste, noch interne Fest im Sommer 1987. Unter dem Namen Lindenfest wurde zum kleinen, gemütlichen Hock unter dem voluminösen Lindenbaum im Hof der Bäckerei von Hänferratsmitglied Martin Kern (heute "Bühlot Bäckerei") eingeladen. "Initiiert für Hänferdörfler aus nah und fern", wie in der Einladung zu lesen stand. Ein Jahr später dann fand das Lindenfest, aufgrund zahlreicher Anfragen von außerhalb, für alle Interessierte statt. So kam das Hänferdorf zu seinem "Sommermärchen". Berdon schildert: "Im Hof vom Kerne-Beck wurde über einer offenen Feuerstelle ein Kessel richtig scharfgewürzter Gulaschsuppe für die Festgäste warm gemacht. Zubereitet von unseren Hänferdörfler Hausfrauen." Alleinunterhalter Patrick Frey am E-Piano sorgte für das musikalische Highlight. Im Nachbarhof der Familie Menke wurde für die Kinder ein Sackhüpfen veranstaltet. Lediglich einmal, im Jahr 1990, fiel das Lindenfest aus: Der Cheforganisator, der stets viel Herzblut und zeitaufwendiges Engagement bewies, war bei der Holunderernte von der Leiter gestürzt - mit der schmerzhaften Folge von drei gebrochenen Rippen. Im Zusammenhang mit der Stadtsanierung des Viertels verlagerte sich das Festgeschehen 2003 auf den neugestalteten Brunnenplatz im kleinen Fachwerkviertel. Die Dorfgemeinschaft errichtete dort in Eigenarbeit eine Garage, die für Veranstaltungszwecke genutzt wird. Mit dem Standortwechsel änderte die Festivität auch ihren Namen zum Lindenbrunnenfest. 2012, im Alter von 80 Jahren, gab Willi Berdon die Hauptverantwortung für die Gemeinschaft Alt-Hänferdorf sowie für das "Fescht" an die bereits mit den Hufen scharrenden "Jungen Wilden" weiter. Mit ausgezeichnetem Erfolg, wie er im Rückblick auf die zurückliegenden fünf Jahre lobend anerkennt. Der heutige "Hänferdorf-Ehrenbürgermeister" kann es auch mit 86 Jahren nicht lassen. Als "Assistent" von Elektromeister Alfred Veith ist er auch dieses Mal wieder bei den Festvorbereitungen "für das Elektrische" mitverantwortlich. Sein Wunsch ist es, sich noch einige Jahre in die Gemeinschaft einbringen zu können. Nach dem Auftakt um 18 Uhr sorgt ab 20 Uhr die Show-Kapelle "Park and Ride" für Stimmung. Es gibt eine Rätsel-Tombola, um 21 Uhr beginnt der Barbetrieb. Der Sonntag startet um 11 Uhr mit dem Frühschoppen, zum Mittagstisch wird "Original Sauerbraten Hänferdörfler Art" serviert. Anschließend ist Kaffeeplausch bis zum Festende um 15 Uhr. Mit dem Erlös des Festes finanziert die Hänferdorf-Gemeinschaft Wagenbau und Kostümierung zur Teilnahme an den Fastnachts- und Zwetschgenfestumzügen.

