Urlaubsgefühle im Bühler Stadtgarten Bühl (urs) - Diese After-Work-Party dürfte vielen in bester Erinnerung bleiben: Temperaturen wie auf Ibiza, heiße Rhythmen und beste Stimmung im und vor dem Großherzog-Friedrich-Brunnen. Noch um 20 Uhr zeigte das Sparkassen-Thermometer 29 Grad. Doch so beachtlich wie die Hitze zeigte sich auch das Partyvolk. Noch nie in der Bühler After-Work-Geschichte hatten sich so viele tanzfreudige Menschen im Stadtgarten versammelt. Vor allem das Brunnenbecken platzte aus allen Nähten. Salsa, Bachata und Merengue waren angesagt, lateinamerikanische Tänze, die Leichtigkeit und Sinnlichkeit ausdrücken und mit ihren Rhythmen wie gemacht schienen für einen lauen, respektive fast schon tropischen Sommerabend wie am Mittwoch. Ohne Frage, die afrokaribischen Rhythmen vermittelten wahre Urlaubsgefühle, bei denen die Partygänger den Alltagsstress abstreifen und abtanzen konnten. Leidenschaftlich schwangen dazu die Tänzerinnen und Tänzer der Karlsruher Tanzschule Salsa Cuatro ihre Hüften, ebenso wie die des Baden-Badener Tanzkraftwerks. Für den entsprechenden Sound sorgte DJ Allstars aus Karlsruhe. Wie sagte doch ein Besucher zu später Stunde: "So einen wunderbaren Abend hatte ich schon lange nicht mehr!" Die letzte After-Work-Party dieses Sommers findet kommenden Mittwoch statt. Motto: "Holiday Countdown".

