Neue Taktik: "Interne Alarmierung" Bühlertal (gero) - In die leidige Angelegenheit um die permanente mutwillige Auslösung von Brandmeldeanlagen in der Flüchtlingsunterkunft im Haus Mecki kommt Bewegung. Bei einer mehrstündigen Besprechung gestern Vormittag im Bühlertäler Rathaus sieht man als Lösungsansatz eine "interne Alarmierung". An dem "Mecki-Gipfel" nahmen neben den beiden Amtsleitern Frank Bühler (Baurecht) und Rüdiger Schmidt (Soziales, Flüchtlingswesen) auch der Leiter des Polizeipostens Bühlertal, Gerald Schwarz, der örtliche Feuerwehrkommandant Michael Reith, der stellvertretende Kreisbrandmeister Günter Dußmann, Norbert Braun als Vertreter der Hauseigentümerin Leokadia Maier und der Vertreter einer Brandmeldefirma teil. Bühler sprach gegenüber dem BT von einem "harmonischen Klima" und "konstruktiven Gespräch". Als Lösungsansatz werde eine sogenannte "interne Alarmierung" favorisiert. Das bedeutet, dass die Rauch- und Wärmemelder umgestellt werden, um Manipulationen durch Zigaretten, Kerzen oder Feuerzeuge zu verhindern. Schlagen sie künftig an, wird der Alarm nicht mehr - wie bisher - automatisch direkt an die Rastatter Leitstelle weitergeleitet, sondern lösen im Haus Mecki einen lauten Pfeifton aus. Diese interne Alarmierung erfordert gleichwohl im Haus einen erhöhten Personaleinsatz - und zwar über 24 Stunden hinweg. Angedacht wurde eine hundertprozentige Hausmeisterstelle an Werktagen und die Präsenz eines privaten Sicherheitsdienstes nachts sowie an Sonn- und Feiertagen. Diese Aufsichtspersonen würden bei einer mutwilligen und durch den Pfeifton angezeigten Alarmauslösung zunächst das Gebäude nach einem möglichen Brandherd absuchen und im Ernstfall per Knopfdruck neben der Brandmeldezentrale die Leitstelle alarmieren. Voraussetzung für diese Variante allerdings wäre, dass die Gebäudeversicherung mitspielt. Die Versicherungsprämie liegt bei aktivierten Meldeanlagen, die noch aus der Zeit des als Kinderheim genutzten "Mecki" stammen, bei jährlich 11 000 Euro, bei einer Deaktivierung steige diese Summe auf rund 70 000 Euro. Eine Umrüstung auf "interne Alarmierung", so der Fachmann für präventiven Brandschutz, sei technisch unproblematisch und in wenigen Stunden zu bewerkstelligen. Kommenden Montag, wenn Bürgermeister Hans-Peter Braun von einer Dienstreise zurückkehrt, soll dieses Vorgehen besprochen und möglichst bis Mitte nächster Woche umgesetzt werden. Auch Kommandant Michael Reith fordert, dass diese Maßnahme "so schnell wie möglich umgesetzt wird. Wir wollen endlich Taten sehen". Seine Aktiven und auch die Anwohner entlang der Anfahrtsstrecke hätten für ein Aussitzen des Problems kein Verständnis. Übrigens: Am Donnerstagabend schlug kein Alarm an, dafür gleich am Freitag um 0.45 Uhr. Kommentar

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühlertal

Alarmstimmung im Haus Mecki Bühlertal (gero) - In der Talgemeinde herrscht Alarmstufe eins: Und dafür sorgen regelmäßig Bewohner im Haus Mecki, die dort in der Flüchtlings-Anschlussunterbringung wohnen und durch vorsätzliche Manipulation von Rauch- und Thermomeldern Feueralarm auslösen (Foto: Margull). » Weitersagen (gero) - In der Talgemeinde herrscht Alarmstufe eins: Und dafür sorgen regelmäßig Bewohner im Haus Mecki, die dort in der Flüchtlings-Anschlussunterbringung wohnen und durch vorsätzliche Manipulation von Rauch- und Thermomeldern Feueralarm auslösen (Foto: Margull). » - Mehr Baden-Baden

Von Elfmetern und Purzelbäumen Baden-Baden (red) - Die Fußball-WM in Russland ist beinahe schon wieder Geschichte. Zeit für die BT-Sportredaktion, sich an die denkwürdigsten Momente der Endrunde zu erinnern. Diese reichen von treffsicheren Engländern, Kunstschüssen und Purzelbäumen (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Die Fußball-WM in Russland ist beinahe schon wieder Geschichte. Zeit für die BT-Sportredaktion, sich an die denkwürdigsten Momente der Endrunde zu erinnern. Diese reichen von treffsicheren Engländern, Kunstschüssen und Purzelbäumen (Foto: dpa). » - Mehr