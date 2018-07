Die Stadtkernsanierung geht weiter Lichtenau (iru) - Einstimmig billigte der Lichtenauer Gemeinderat bei seiner Sitzung am Donnerstagabend den Planentwurf zum Ausbau der Mühlstraße. Im Rahmen der Stadtkernsanierung ist ein Pflasterbelag vorgesehen. Außerdem werden schadhafte Leitungen der Straßenentwässerung und zu den Hausanschlüssen ausgetauscht. "Wir erneuern die Straße nach dem Vorbild der direkt gegenüberliegenden, bereits sanierten Benshurststraße", erklärte Daniel Ruschmann vom Hügelsheimer Ingenieurbüro Wald und Corbe. Ziel sei die Schaffung eines einheitlichen Ortsbildes mit charaktergleichen Wegen, ergänzte er. Das an die Landesstraße 75 angrenzende, gegenüber dem Eiscafé "Paradiso" gelegene Sanierungsareal soll zudem gegen Starkregenereignisse ertüchtigt werden. Außerdem sehen die Planungen einen Abfluss des Oberflächenwassers mit einer in der Straßenmitte eingearbeiteten Rinne ("V-Profil") und einer entsprechend gestalteten Straßenneigung vor. Die vorgesehene direkte Einleitung des Regenwassers in die angrenzende Acher erlaubt das Abkoppeln versiegelter Flächen vom bereits vorhandenen Mischwasserkanal, der damit entlastet wird. Für dieses Gesamtpaket an Maßnahmen sind Baukosten von etwas mehr als 300000 Euro veranschlagt. Die Stadt erwartet Zuschüsse für die Straßenbauarbeiten aus dem Landessanierungsprogramm in Höhe von knapp 74000 Euro. Insgesamt 1,3 Millionen Euro will die Stadt in die Erweiterung des Mischwasserkanals in der Dekan-Nöltner-Straße in Ulm investieren. Neben dem Austausch der Wasserleitung soll ein Straßenstück zwischen der Kirche und dem Bauhof erneuert werden. Im übrigen Sanierungsbereich gehört die Wiederherstellung des Straßenoberbaus und seiner Trag- und Deckschichten zum Ausbaukonzept. Zum Angebotspreis von knapp 890000 Euro erhielt eine Rastatter Baufirma den Zuschlag. In diesem Betrag nicht enthalten sind Ergänzungen bei der Straßenbeleuchtung, für die etwa 10000 Euro aufzuwenden sind. Insgesamt wird die Maßnahme aber deutlich günstiger ausfallen als in der ursprünglichen Kostenschätzung veranschlagt ist. Gute Nachrichten hatte Rechnungsamtsleiter Harald Burkart: Die Stadt verbuchte im ersten Halbjahr 2018 deutliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer. Auf insgesamt 540000 Euro bezifferte Burkart das über den Erwartungen liegende Aufkommen bei der bedeutendsten kommunalen Einnahmequelle. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zum Ausbau der Breitbandversorgung vergab der Gemeinderat Tiefbauarbeiten für 264000 Euro an ein Unternehmen aus Renchen. Neben den Arbeiten für die Herstellung einer Trasse innerhalb des Gewerbegebiets bis zum Aussiedlerhof Stengel ging der Auftrag zur Beschaffung für das Material für den Glasfaserausbau an die Stadtwerke Bühl zum Preis von knapp 45000 Euro. Die Stadtwerke wurden mit der Ausführung der Montage, Planung und Bauüberwachung zum Angebotspreis von 67000 Euro beauftragt.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben