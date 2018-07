Lebendige Vielfalt

"So, wie das Leben selbst", meint sie zu dem Titel. Der Künstlerin gelingt es, dieser Vielschichtigkeit durch ihre Sichtweise noch ein paar weitere Nuancen hinzuzufügen. Das ist vor allem der Vielfalt der Materialien geschuldet, die sie verarbeitet: Holz, Ton, Gips, Stein, Metall. Alles, was sich durch ihrer Hände Arbeit verändern lässt, packt sie an und versucht, dem, was sich dadurch "im Innern tut", gerecht zu werden. Das erschließt sich nicht gleich jedermann auf Anhieb - so bei der "Hommage an Manfred", ein Alabasterstein in Eisen geschmiedet, oder bei der "Ahnengalerie", Palmholz auf Stahldraht - aber Kunst wird ohnehin erst im Auge des Betrachters zu dem, was sie ist.

Ortwin Nopper vom Gremium des Förderkreises "Kunst und Kultur im Münster" trifft den Kern, wenn er in seinem Begrüßungswort hervorhebt: "Sie sehen in Ihren Materialien versteckt Dinge, die nur Sie sehen, und wir nicht." Aber da gibt es ja auch noch die "Große Schale" aus Tessiner Marmor, einem Waschbecken nicht unähnlich, oder die "Sonnenscheibe", ebenfalls aus Marmor, bei denen schon das Formale Wirkung erzielt. Aus einem kurzen informativen Gespräch, das Nopper mit Christa Peter führt, erfährt der Besucher, dass sie bereits in frühen Jahren gern handwerklich gearbeitet, sich in diese Richtung geschult und weitergebildet hat und letztendlich dem Wunsch nachgekommen ist, "einfach mal etwas zu tun, was nicht zweckgebunden ist".

Ein großes Plus dieser Ausstellung ist die formal-ästhetische Einbettung der Exponate in den wunderschönen Innenhof des Münsters, was schon für sich genommen einen Besuch lohnt. Auch die Organisation ist trefflich gelungen. Abgesehen von den erfrischenden Getränken und den Backwaren, ist dies vor allem einem außergewöhnlichen Duo zu verdanken, das für die Vernissage aufspielt. Das "Duo de profundis", Xenia Petersen (Fagott) und Robert Richard (Kontrabass), sorgt mit klassischer Musik und einer eigenwilligen Eigenkomposition für die bezaubernde Atmosphäre dieses Spätnachmittages, an dem sich die Besucher auf vielfältige Weise erfreuen können. Vielfältig, wie diese Ausstellung - und natürlich vielfältig wie das Leben selbst. Kommt eben immer darauf an, was man daraus macht.