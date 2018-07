Großartige Musik auf gigantischer Bühne

Niemand war also gezwungen, sich (mit den Worten Stallas) "die Kleider vom Leib zu reißen und im Schlamm zu tanzen". Tatsächlich ging es im ersten Konzertteil mit Stallas Tribute-Band der legendären Creedence Clearwater Revival (CCR) noch gemütlich-entspannt zu: Bei angenehmen Temperaturen und allmählich einsetzender Dämmerung verteilten sich die Besucher über das Areal; manche lauschten, wenige tanzten, andere widmeten sich dem sozialen Miteinander und der Kulinarik, ob innerhalb oder außerhalb des VIP-Bereichs (ja, auch Bühl hat seine Celebritys).

Die wirkliche Party sollte indes erst mit The Adams Family beginnen, die die Nachtschwärze mit großartiger Musik, ansteckender Bestlaune und bunten Lichtgewittern durchbrach und die Fans zu ausgelassenem Tanz und Mitsingen animierte. Unzählige Handys dienten fortan allein dem Zweck, den Auftritt der starken Truppe um Leadsänger und Gitarrist Bobby Stöcker für die Erinnerung aufzubewahren. Warum sollte man sich also an historischen Meilensteinen der wilden 1960er messen?

In Bühl, das zeigen die Besucherzahlen, hat das Grethel- Open-Air sich längst als eigenständige feste Größe etabliert, ist trotz der musikalisch eher auf die Generation 30 plus (plus) ausgerichteten Bands auch für Jüngere zum beliebten sommerlichen Treffpunkt mutiert. Das Ziel des Orga-Teams um Bernd Bross und Lothar Bäuerle dürfte somit mehr als erreicht sein. Gigantisch die Bühne, gigantisch der Wandel des Stadions zur Konzert- und Partymeile, gigantisch die beauftragten Bands - und gewiss auch die Vorbereitung des Gigs. Als sie schließlich auf der Bühne stehen, Bäuerle und Bross, die "Verursacher" des Events (Zitat Bäuerle) respektive "der lange Dünne und der kleine Dicke" (Zitat Bross), erzählt ihre Mimik mehr als all die Dankesworte, die sie an Sponsoren, Helfer, Musiker und natürlich an das Publikum richten: Die beiden leuchten geradezu. Ihr Einsatz hat sich, ein weiteres Mal, mehr als gelohnt.

Doch nun zur Musik. "Willy and the poor boys", die sich nach einem Song ihrer amerikanischen Idole benannten, bieten eine authentische Show, CCR nachempfunden und zugleich mit einer ganz eigenen Prägung. Swamp-Rock, von den Sümpfen Louisianas ins derzeit feucht-warme Bühl importiert, wo der Song "Who'll stop the rain" nun doch eben nur ein Song und keine Beschwörung ist, "Down on the corner" eine heitere Anspielung auf den Namen der Coverband und die Version von Ray Charles' "The night time is the right time" ein allumfassendes Statement zum lebendigen Konzertabend.

Und schließlich: The Adams Family. Die Band aus Frankfurt wagt sich schon seit 16 Jahren an eine Reise entlang der großen Erfolge des Rockkünstlers Bryan Adams, von "I'am ready" oder "Summer of 69" bis hin zu jüngeren Superhits. Bobby Stöcker: "Ob Blues-Songs, Stücke im Stile von ACDC oder Schmusesongs - wir haben alles am Start."

VfB-Präsident Wolf-Dieter Geißler hatte in der Pause das Publikum beglückwünscht, sich unter allen Veranstaltungen in der Region für diese VfB-Mannschaftsleistung entschieden zu haben. "Ihr seid die Sieger!" Moment, klingt da nicht Queen an? Egal: Geißler hatte vermutlich sogar recht.