"Die Braut" fühlt sich verstoßen Von Michaela Gabriel Rheinmünster - "Die ganze Mühe war umsonst": Trotzdem versuchten die Verantwortlichen des DRK-Kreisverbands Bühl/Achern bei ihrer Kreisversammlung in Greffern schnell wieder nach vorne zu schauen. Die Verschmelzung mit dem Kreisverband Rastatt war von ihren Delegierten bei nur einer Gegenstimme beschlossen worden und trotzdem geplatzt. Denn zeitgleich reichten die Ja-Stimmen bei der Versammlung des Kreisverbands Rastatt nicht (wir berichteten). "Das ist echt schade. Da wurde monatelang so viel Arbeit reingesteckt", machte Theo Höll, einer der Delegierten, keinen Hehl aus seiner Enttäuschung. Sein Ortsverein Eisental hätte gern von den Vorteilen profitiert, die die Fusion versprochen hätte: weniger Umlage zu bezahlen und keine Kosten mehr für die Ausbildung im Ehrenamt zu haben. Nun habe der Kreisverband Rastatt "die Braut verstoßen". Dass sie zurückkomme, sei kaum zu erwarten. Bestätigt sah sich der Kreisausschussvorsitzende Hubert Köninger, der auch im Verschmelzungsrat mitgearbeitet hatte. Die Ortsvereine im Kreisverband Bühl/Achern habe man überzeugen können. Das zeigten am Freitag in der Mehrzweckhalle von Greffern 95 Ja-Stimmen zur Fusion und 98 Ja-Stimmen zur neuen Satzung bei insgesamt 101 Stimmberechtigten deutlich. Traurig sei das Scheitern der Fusion besonders für die Ortsvereine des Kreisverbands Rastatt, die ebenfalls dafür gewesen seien, so Köninger. Dass dort die erforderliche Stimmenzahl wahrscheinlich nicht erreicht würde, habe sich abgezeichnet. "Die geopferte Zeit soll nicht umsonst gewesen sein", sagte er. Man wolle mit den Ortsvereinen des Kreisverbands Raststatt, die es wollen, jetzt noch intensiver zusammenarbeiten. "Es gibt auch in Richtung Süden Kreisverbände, die gern mit uns zusammenarbeiten", reagierte auch der Aufsichtsratsvorsitzende des DRK-Kreisverbands Bühl/Achern, Manfred Stähle, äußerlich gelassen. Er bedaure, dass die Fusion nun nicht komme: "Alles bleibt wie es ist." Die Entscheidung der Gegner im Kreisverband Rastatt sei für ihn nicht nachvollziehbar. Ausführlich waren die Gründe und Vorteile der angestrebten Verschmelzung der beiden Kreisverbände den Delegierten in Greffern nochmals erläutert worden. Der geschäftsführende Vorstand Felix Brenneisen konnte wegen des parallelen Termins in Lautenbach nicht dabei sein. Er werde aber künftig wieder allein für den Kreisverband Bühl/Achern arbeiten, erklärte Stähle. Die zusätzliche Tätigkeit Brenneisens für den Nachbar-Kreisverband, die er im Januar aufgenommen hatte, ende im August. "Dann müssen sie sich einen neuen Geschäftsführer suchen. Wir geben unseren nämlich nicht ab", hatte er schon zu Beginn der Versammlung erklärt. Einstimmig hatten die Delegierten auf Antrag von Bruno Schaufler als Gastgeber und Bürgermeister-Stellvertreter von Rheinmünster den Aufsichtsrat entlastet. Zuvor war der Jahresabschluss 2017 vorstellt worden. Wirtschaftsprüfer Jürgen Cummerow hatte bestätigt, dass die Bücher ordnungsgemäß geführt wurden. Zum guten Ergebnis hätten Sanierungsbeiträge von zwei Großgläubigern von zusammen 72000 Euro beigetragen. Wäre es zu einer Fusion gekommen, so hätte man mit einer Ergebnisverbesserung von 100000 Euro rechnen dürfen, so Cummerow. Für das respektable Jahresergebnis 2017 dankte Stähle Geschäftsführer Felix Brenneisen. Der erzielte Überschuss von 247000 Euro sei wichtig: "Eine schwarze Null wäre zu wenig." Die Zahlen entwickelten sich positiv und bescherten dem DRK-Kreisverband Bühl/Achern Wachstum. Zum Thema

