Abgestimmtes medizinisches Leistungsspektrum entwickeln

Rastatt / Baden-Baden

Haftstrafe für Messerstecher Rastatt/Baden-Baden (sl) - Zu drei Jahren Haft wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Schwurgericht Baden-Baden am Donnerstag einen 31-jährigen Rastatter verurteilt. Die Anklage hatte auf versuchten Mord gelautet. Die Voraussetzungen sah das Gericht aber nicht erfüllt (Foto: av). » Weitersagen (sl) - Zu drei Jahren Haft wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Schwurgericht Baden-Baden am Donnerstag einen 31-jährigen Rastatter verurteilt. Die Anklage hatte auf versuchten Mord gelautet. Die Voraussetzungen sah das Gericht aber nicht erfüllt (Foto: av). » - Mehr

Malsch

Lebensgefährlich verletzt Malsch (red) - Bei einem Unfall ist am Mittwochabend auf der A5 zwischen Rastatt-Nord und Karlsruhe-Süd ein 41-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei war er mit seinem Transporter am Stauende ungebremst auf einen Sattelzug aufgefahren (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Bei einem Unfall ist am Mittwochabend auf der A5 zwischen Rastatt-Nord und Karlsruhe-Süd ein 41-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei war er mit seinem Transporter am Stauende ungebremst auf einen Sattelzug aufgefahren (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Ottersweier

Pflegeheime werden saniert Ottersweier (as) - Verringern konnte die Klinikum Mittelbaden ihren Verlust: 3,6 Millionen Euro betrug er 2017 (Vorjahr: 4,8 Millionen) - trotz Investitionen von 7,5 Millionen Euro in weitere Umstrukturierungen. In den nächsten Jahren wird man in die Pflegeheime investieren (Foto: hol). » Weitersagen (as) - Verringern konnte die Klinikum Mittelbaden ihren Verlust: 3,6 Millionen Euro betrug er 2017 (Vorjahr: 4,8 Millionen) - trotz Investitionen von 7,5 Millionen Euro in weitere Umstrukturierungen. In den nächsten Jahren wird man in die Pflegeheime investieren (Foto: hol). » - Mehr

Forbach

Teenager lebensgefährlich verletzt Forbach (red) - Ein 17-jähriger Kradfahrer hat am Montagabend auf der B462 bei Forbach ein Auto überholt. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch ein Fahrzeug in der Gegenrichtung unterwegs. Der Teenager stieß mit dem Wagen zusammen. Er wurde lebensgefährlich verletzt (Symbolfoto: red/av). » Weitersagen (red) - Ein 17-jähriger Kradfahrer hat am Montagabend auf der B462 bei Forbach ein Auto überholt. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch ein Fahrzeug in der Gegenrichtung unterwegs. Der Teenager stieß mit dem Wagen zusammen. Er wurde lebensgefährlich verletzt (Symbolfoto: red/av). » - Mehr