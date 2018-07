Erstmals Sportpreis vergeben

Bühl (red) - Jeweils 9500 Stunden Unterricht hatten die Schüler der Abschlussklassen an der Bachschloss-Schule in ihrer bisherigen Schulzeit erfahren. Diese Zahl präsentierte Konrektor Christoph Reichenbach zu Beginn der Entlassfeier der Grund- und Werkrealschule Bühl/Lichtenau in seinen Eröffnungsworten und sorgte damit für einiges Staunen. Damit die Absolventen "ihre Spuren hinterlassen" konnten und "für die Zukunft unvergesslich bleiben", so Reichenbach, wartete auf sie eine besondere Aktion: Sie durften sich an einer neu gestalteten "Wall of Fame" verewigen. Erstmalig wurde ein Sportpreis an der Bachschloss-Schule vergeben, der durch die Vermittlung von Egon Koch mit der Bühler Bauunternehmung Eisenbiegler und deren Geschäftsführer Tilo Trautmann realisiert wurde. Sowohl die Sportfachschaft, vertreten durch Sabrina Wermeckes und Steffi Barth, als auch Rektorin Constanze Velimvassakis zeigten sich hocherfreut über diese neue Kooperation. Für herausragende, sportliche Leistungen und hohe soziale Kompetenz wurde Emilia Sokolowska als beste Sportlerin ausgezeichnet. Lukas Braun wurde der Preis als bester Sportler für besondere Fähigkeiten vor allem im Ballsport überreicht. Dabei wurden auch seine Unterstützung bei sportlichen Schulveranstaltungen, sein steter Optimismus und seine Fairness gelobt. Eine weitere besondere Auszeichnung erhielt Mattia Durante: Der ehrenamtliche OB-Stellvertreter Peter Hirn überreichte ihm den Preis der Stadt Bühl. Mit einem Schnitt von 1,8 war er Klassen- als auch Jahrgangsbester. Dankesworte für die Schulleitung und die SMV gleichermaßen fand in einer auch selbstkritischen Rede Schülersprecher Paco Chonsaranon. Sein Klassenlehrer Christian Hauser habe es durch zahlreiche Metaphern verstanden, den Unterricht angenehm aufzulockern. Marie Frietsch und Desirée Kasimir, Klassensprecherinnen der 9a und 9b, fanden in ihrem Rückblick ebenfalls dankende Worte und äußerten ihre Vorfreude auf das erste Klassentreffen. Untermalt wurde das Programm mit musikalischen Beiträgen, bei denen vor allem Marianna Appelt ihre Gesangskünste unter Beweis stellte. An sie ging ein weiterer Preis, verbunden mit besonderer Anerkennung für die "beste Weiterentwicklung über die gesamte Dauer der Schulzeit hinweg" wie Rektorin Velimvassakis betonte. Gestiftet wurde der Preis vom Rotary-Club Rastatt/Baden-Baden. Er ist mit einem Gutschein verbunden, den die Schülerin sichtlich gerührt entgegennahm. Nach weiteren Dankesworten der Elternvertreterin Christine Donath waren die Klassenlehrer an der Reihe. Judith Schall (9b) dankte den Schülern für eine "positive Bereicherung". Christian Hauser verglich seine zehnte Klasse mit einer Wandergruppe, bei denen die unterschiedlichen Fähigkeiten und Voraussetzungen berücksichtigt werden mussten, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Er appellierte an alle, "nicht aufzuhören zu lernen, um sich so für das weitere Leben zu wappnen". Schulleiterin Velimvassakis zeigte sich "stolz auf die Absolventen und ihre Talente". Alle 44 Teilnehmer der Hauptschulabschlussprüfung nach Klasse 9 haben bestanden. Der Dank der Rektorin für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit bei den Abschlussklassen 10 galt in diesem Jahr abermals dem Kollegen Günther Köninger der Partnerschule Maria-Victoria-Schule in Ottersweier. Über ein Lob in Klasse 9a durften sich Moritz Huber (2,3) und Sophie Frietsch (2,4) freuen. In Klasse 9b gab es ein Lob für Jessica Edelmann (2,0), Fabio Martinelli (2,3), Haliema Sharfeddin (2,4) und Emilia Sokolowska (2,4). Mit der feierlichen Übergabe der Abschlusszeugnisse und zu den Klängen des Liedes "Bis hier und noch weiter" endete eine stimmungsvolle und kurzweilige Entlassfeier.

