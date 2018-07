Kicker aus dem Neubaugebiet behalten die Oberhand

"Wir wollten ein Turnier im Sportfestprogramm haben, bei dem alle Generationen mitmachen können", betonte FV-Vorsitzender Jürgen Ernst zu Beginn des mit Spannung erwarteten Wettkampfs. Im Blick hatten die Verantwortlichen insbesondere altgediente Fußballveteranen, die beim Fußballtennis ihre technischen Fertigkeiten und ihr taktisches Geschick einbringen konnten. Insgesamt sechs Teams hatten für die Premiere beim Söllinger Sportfest im Rheingoldstadion gemeldet.

Es zeigte sich schon in den Vorrundenbegegnungen, als jeweils drei Teams in zwei Gruppen ihre Halbfinalisten ausspielten, wer einst rustikal wie "Katsche" Schwarzenbeck oder eher filigran wie Franz Beckenbauer auf dem Fußballplatz agiert hatte. Die kurioseste Begegnung gab es bei der 15:0-Höchststrafe des Schwarzwassers gegen die Frühlingsstraße. Dabei führte Frank Engel seine Farben mit acht Assen gegen die bemitleidenswerten Gegner fast allein zum Sieg. Dennoch sollte es für die "Schwarzwässler" am Ende nur zum vierten Platz reichen, weil sie im kleinen Finale der Rheinstraße unterlagen. Als Sieger der Herzen durfte sich Thomas Geiger fühlen, der mit seiner Ruhe und Cleverness am Auffälligsten aller Akteure agierte. Wegen der guten Resonanz soll das Turnier um den Fußballtennis-Thron im kommenden Jahr ausgeweitet werden. Im Gespräch ist eine offene Dorfmeisterschaft, bei der auch auswärtige ehemalige Fußballtechniker ihr Können zeigen dürfen.

Spannend zu ging es beim schon seit vielen Jahren als offene Dorfmeisterschaft ausgeschriebenen Elfmeterschießen. Bei idealen äußeren Bedingungen gingen 14 Mannschaften an den Start. Schnell trennte sich in den Vorrundenbegegnungen die Spreu vom Weizen. Die favorisierten Teams, die auch in den vergangenen Jahren das Söllinger Elfmeterschießen dominierten, setzten sich gleich wieder an die Spitze der jeweiligen Vorrundengruppen. Ein Fall für die Torlinientechnik sorgte im Halbfinale für Aufstehen. Ausgerechnet der FV-Vorsitzende Ernst hatte den Ball an den Innenpfosten gehämmert und dieser war dann an der Torlinie entlanggetrudelt, ohne diese jedoch in vollem Umfang zu überqueren. Trotz dieser strittigen Entscheidung qualifizierte er sich mit seiner BSG Kronimus-Büro für das Finale. Dort kam es dann zum Duell mit dem Vorjahressieger, der BSG Dischinger. Das im Baden-Airpark angesiedelte Logistik-Team erwies sich zwar als hartnäckiger Gegner, den größeren Willen zeigten jedoch die "Kronimusler", die nach dem zweiten Platz im Vorjahr die Siegertrophäe errangen. Im kuriosen kleinen Finale, bei dem von den ersten sieben Schützen nur einer traf, bezwang der Angelsportverein die BSG Kronimus-Produktion und wurde Dritter.

Sportlicher Höhepunkt beim Sportfest war das Blitzturnier mit Mannschaften aus allen drei Spielklassen des Bezirks. In den Vorrundenbegegnungen unterlag die gastgebende SG Stollhofen/Söllingen dem frischgebackenen Meister der Kreisliga A, Staffel Nord, aus Ötigheim mit 2:6 Toren. Mehr Mühe als erwartet hatte der Landesligist SV Sinzheim mit dem Meister der Kreisliga B, Staffel 4, dem SV Bietigheim. Nach zähem Ringen setzte sich der Favorit mit 4:2 durch. Eine sehr spannende Begegnung sahen die zahlreichen Zuschauer beim Finale zwischen Sinzheim und Ötigheim. Das Spiel schien bereits beim Stand von 3:1 für den Landesligisten entschieden, bevor der Neu-Bezirksligist eiskalt zurückschlug und das Spiel noch mit 4:3 Toren gewann. Dritter wurde Bietigheim mit einem 2:1-Sieg über die gastgebende SG. Jugendbegegnungen und ein Bambiniturnier rundeten das Sportfestprogramm in Söllingen ab.