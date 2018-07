Zwei Termine stehen: 3. August und 11.11.

Immerhin ein weiteres Datum kann man sich im Kalender getrost schon mal ankreuzen: 11. November, 11.11 Uhr. An jenem Sonntag wird der Narrenbrunnen, ebenfalls saniert und in Richtung Kiosk entführt, ein zweites Mal in seiner Geschichte enthüllt. Unmittelbarer Nachbar ist Wolf-Dieter Geißler. Gut möglich, dass an jenem Vormittag die Platz- und Brunnenübergabe kirchlich und politisch zelebriert wird: mit einer Narrenmesse mit der Büttenkanone von St. Peter und Paul. Und der OB lässt den Klingelbeutel rumgehen.

Obwohl hierfür eigentlich gar keine Notwendigkeit bestünde. Die Kosten blieben mit 1,6 Millionen im Rahmen, und das Land schießt 400 000 Euro zu. Der höchst sportliche Zeitplan für die Fertigstellung spätestens zum 11. August wurde zudem unterschritten.

Wolfgang Schuchter, Abteilungsleiter Tiefbau, lobt denn auch das Generalunternehmen Weiss (Baden-Baden) für Qualität und Tempo in den höchsten Tönen. Dabei waren zusätzliche Arbeiten zu erledigen, die im ursprünglichen Leistungskatalog gar nicht enthalten waren. Reiner Armbruster (ebenfalls Tiefbauabteilung) zählt vier weitere versenkbare Wasseranschlüsse ebenso auf wie zusätzliche Stromverteilerkästen für Veranstaltungen wie Zwetschgenfest, Adventsmarkt oder das Slow-Food-Wochen-ende. Weiterhin galt es, sämtliche Metallteile in den Buswartehäuschen oder an Straßenlampen zu erden. "Bühl ist nun endgültig geerdet", weiß Schuchter schmunzelnd zu berichten. Nicht genug damit: Auch der Regenwasserkanal wurde in Richtung Stadtgarten komplett erneuert.

Im November/Dezember schlägt die Stunde der Stadtgärtner, um die fünf zusätzlichen Bauminseln zu bestücken, berichtet Fritz Ell. Diese sind eingebunden in ein Natursteinpflaster. Darum werden die Sitzgruppen platziert, zur Bühlot und Kirche hin auch Liegebänke, die sich um 380 Grad drehen lassen.

Erst mal ausgesessen ist hingegen vorerst die Aufstellung von Kunstfiguren, wie mal angedacht war. Sie fanden bei zwei Bürgerbeteiligungsterminen nicht das Gefallen der Bühler. Was nicht bedeutet, dass sich die Stadt oder der Gemeinderat eines Tages anders entscheiden, um die Plätze noch attraktiver zu gestalten. Damit diese blechfrei bleiben, werden die Zugänge von der Hauptstraße beziehungsweise Eisenbahnstraße durch stationäre Betonpoller und absenkbare Einfahrtsperren abgeriegelt.

Momentan konzentrieren sich die Tiefbauer auf Restarbeiten. Schuchter, Armbruster und Ell sind sich einig: "Das war eine Vorzeigebaustelle. Alles lief perfekt."

Anfang November werden die Narrenbrunnen-Figuren geliefert, montiert und danach verhüllt. 110 000 Euro hat sich die Stadt die Sanierung und den Neuaufbau des Podests kosten lassen. Nach dem schwarzen Montag am 5. Mai 2014, als die Stadt in einer Nacht- und Nebelaktion das Kunstwerk bei laufendem Wochenmarktbetrieb und nicht ganz schadlos demontieren ließ, wird er nun an einem goldenen Sonntag (11.11.) reaktiviert. Pfarrer Geißler dürften zu Fastnachtsbeginn schon die passenden Worte einfallen.