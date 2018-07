Pflegeroboter keine Alternative

Elchesheim



Schulleiterin geht in den Ruhestand Elchesheim-Illingen (HH) - Mit allerlei launigen Mutmaßungen über ihre Zukunft wurde in der Rheinwaldschule Rektorin Ingrid Bitterwolf verabschiedet : Zum 1. August tritt die "Steuerfrau", "Kapitänin", "Chefin" und wie sie sonst noch genannt wurde in den Ruhestand (Foto: HH). » Weitersagen (HH) - Mit allerlei launigen Mutmaßungen über ihre Zukunft wurde in der Rheinwaldschule Rektorin Ingrid Bitterwolf verabschiedet : Zum 1. August tritt die "Steuerfrau", "Kapitänin", "Chefin" und wie sie sonst noch genannt wurde in den Ruhestand (Foto: HH). » - Mehr