Nur seinem Gewissen verpflichtet

Bühl



Kirchplatz am 3. August fertig Bühl (gero) - Zum Geburtstagsgeschenk für Hubert Schnurr (63) am 11. Juli hat es nicht ganz gereicht. Nun also soll am Freitag, 3. August, der neu gestaltete Markt- und Kirchplatz besenrein übergeben werden. Ein kleiner Festakt ist eventuell am 11. November geplant(Foto: gero).