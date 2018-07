Nicht alles dreht sich um König Fußball

Zwischendurch war aber auch Fußball angesagt. Tradition hat dabei das Mix-Spielen am Freitag. Dabei werden alters- und geschlechtergemischte Mannschaften gebildet, um beim Füxxl-Cup oder Fuxx-Cup gemeinsam um Tore zu kämpfen. Rein um die Trefferquote ging es am Sonntagmittag. Ein Dutzend Vimbucher Vereins- und Firmenmannschaften probierten ihr Glück beim Elfmeterschießen. Drei Stunden dauerte das Spektakel, bis die treffsicherste Gruppe feststand. Die Mitglieder der "Freizeit 32" holten sich den Sieg, gefolgt vom Firmenteam Elektro Lienhart. Die älteren Sondbachschlorben verwiesen die Jugendguggis auf den vierten Platz.

Auch wenn statt Sonne und blauer Himmel dunkle Wolken und Regentropfen die Wetterlage am Samstag bestimmten und so wenig Beach-Feeling aufkommen konnte, hatten die Volleyballer im Sand ihren Spaß. Zehn Mannschaften nahmen am Freizeitturnier teil und versuchten, durch gezieltes Pritschen und Baggern Punkte zu ergattern. Angesagte Sommerdrinks an der Strandbar und mitreißende Musik sorgten für Partystimmung. Am Ende siegten die "Lehrer and friends" vor den Mitgliedern der "Kaisers" und der Gruppe "Sex on the beach". Auf dem vierten Platz landete im Halbfinale "DLRH". Thomas Schlien moderierte den sportlichen Wettstreit.

Mutig war der Einsatz der Handball SG Steinbach/Kappelwindeck. Die Handballerinnen hatten die Einladung der Spielerinnen der SG Vimbuch/Lichtenau angenommen und bewiesen, dass sie nicht nur mit der Hand, sondern auch mit dem Fuß den Ball beherrschen können. Dennoch siegten die Gastgeberinnen. Ebenfalls die Oberhand behielt die erste Mannschaft im Spiel gegen den SV Forbach, das mit 2:0 für die Vimbucher endete. Ein Tor konnte anschließend die zweite Mannschaft im Spiel gegen den FSV Kappelrodeck II für sich verbuchen. Gefeiert wurden die Erfolge schließlich am Abend bei der SVV-Party, dem "Sommer-Vorbereitungs-Vest".

Rar waren die Sitzplätze am Sonntagvormittag. Während die Läufer noch auf der Strecke waren, spielte der Musikverein zum zünftigen Frühschoppen auf, zu dem die SV-Familie ein Weißwurstfrühstück kredenzte. Auch die anschließende Pastaparty, bei der Läufer und Sportler verlorene Kalorien wieder auftanken konnten, und das große Salatbüfett kamen bestens an. Die nächsten Stunden gehörten dem Nachwuchs, der an verschiedenen Stationen Geschicklichkeit beweisen und ein Sportabzeichen absolvieren konnte. Ergänzt wurde das Angebot durch einen Radparcours des ADAC. In der abendlichen Sommerhitze ging es am Montagabend nochmals heiß her: beim Turnier der Bühler Mannschaften, das der VfB Bühl für sich entschied. Vimbuch setzte sich als zweiter Sieger durch vor Weitenung.