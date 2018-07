Jetzt geht es Schlag auf Schlag Von Joachim Eiermann Ottersweier - Die Sommerferien beginnen erst jetzt, die Zwetschgenernte ist aber schon in vollem Gange. Weit früher als gewöhnlich reifen die diversen Sorten in diesem Sommer. Der Obstgroßmarkt Mittelbaden (OGM) in Oberkirch, über den das Gros der Zwetschgen aus Bühl und Umgebung vermarktet wird, sieht die Vegetation zwölf bis 15 Tage der Jahreszeit voraus. Die Früchte der Sorte "Cacaks Schöne", vor 30 Jahren für den Erwerbsobstbau aus dem einstigen Jugoslawien importiert, sind normalerweise erst im August zu ernten. "Aufgrund der Hitze im Mai sind sie relativ früh gereift", berichtet Gertrud Pfeifer vom Laufbachhof im Ottersweierer Ortsteil Haft. Die große und feste Zwetschge hatte es in diesem Sommer besonders eilig: Am Montag wurde die letzte der "Cacaks Schönen" vom Baum geholt, gestern begann die "Hanita"-Ernte. Bei den frühen Sorten geht es nun Schlag auf Schlag. "Die reifen jetzt alle zusammen", berichtet Pfeifer. Schuld sei die heiße, schwüle Witterung. Das Obst müsse schnell von den Bäumen, bevor es in der Hitze verdirbt. Nach dem frostgeschädigten Vorjahr und einem entsprechend geringen Ernteaufkommen stimme in diesem Jahr wieder die Menge, schildert die Chefin des Hofs. Den Großteil seiner Obsternte gibt der Laufbachhof zur OGM, nur der kleinere Teil geht direkt zu den Konsumenten. "Die Direktvermarktung stagniert derzeit leider durch die Baustelle", bedauert Gertrud Pfeifer. So ist ihr Betrieb - wie die anderen Hafter Hofläden auch - derzeit nur aus Richtung Ottersweier erreichbar. Die andere wichtige Zufahrt aus Richtung Lauf ist aufgrund von Straßenbauarbeiten an der L86a und dem Bau eines Radwegs derzeit gekappt. "Ich zähle die Tage, wenn die Straße wieder aufgeht", hofft auch Thomas Metzinger vom Hofladen "Querfeldein" innigst darauf, dass die Baustelle bald endet. Bis zum Beginn der Bauferien soll wieder freie Fahrt herrschen. Die ersten Zwetschgen landeten bereits auf dem Boden, weil der Reifeprozess zu schnell vonstatten geht. Gleichwohl will Metzinger nicht klagen: "Wir haben eine hervorragende Ernte." Und auch die Qualität stimme. Aufgrund der trockenen Witterung gebe es keine Fäulnis. Die Sorte Bühler Frühzwetschge sei "derzeit im Anlauf", die "Hanita" ebenfalls. Mit der Sorte ,"Cacaks Fruchtbare" rechnet Metzinger bereits Anfang August, und dann kommen noch die Spätzwetschgen. Nach seiner Erfahrung legte die Blauware einen zwei- bis dreiwöchigen Frühstart hin, was umso beachtlicher sei, da die Blüte noch "völlig normal" verlaufen sei, wenn nicht sogar etwas später im Frühjahr dran war. Die OGM in Oberkirch kalkuliert mit einer Gesamtmenge an Zwetschgen von 6000 bis 7000 Tonnen in diesem Jahr. Der Behang sei gut, die Trockenheit führe aber zu etwas kleineren Früchten, erklärt Julian Armbruster vom Vertrieb. Die Witterung sei zuletzt "recht zufriedenstellend" gewesen, nun aber, wird "die Frucht schnell reif." Zu schnell. Erschwerend komme hinzu, dass die Kundschaft im Handel bei Hitzeperioden weniger zur Zwetschge greife. Nach einer sehr guten Startphase verlaufe die Nachfrage nach der blauen Frucht derzeit "eher schleppend". Auf den Preis für die Erzeuger drücke auch, dass in anderen Regionen die Zwetschgenbäume ebenso voll hängen. Preislich, so Armbruster, "fahren wir jetzt an der unteren Grenze, an der es sich für die Erzeuger noch rechnet."

