Autogramme bis nach Australien geschickt

Im alten Trausaal sprach Oberbürgermeister Hubert Schnurr vor den Mitgliedern des Festausschusses, die die Zwetschgenkönigin wählen, vor Angehörigen und weiteren Gästen die Laudatio auf die scheidende Amtsinhaberin Paul: Sie sei Bühl eine "großartige Botschafterin" gewesen und habe das Ehrenamt mit ihrer "charmanten und natürlichen Art, mit Mut, Wissen, Schlagfertigkeit und Können" ausgefüllt. Unterstützt durch eine Foto-Präsentation erinnerte er an ihre Auftritte in den vergangenen Jahren: Bei etlichen städtischen Veranstaltungen, Umzügen und Festeröffnungen war die Kappelwindeckerin dabei. Als erste Zwetschgenkönigin überhaupt nahm sie an einer Waldbegehung teil, beim Schlecksel-Wettbewerb auf Schloss Eberstein, bei dem die beste Zwetschgenmarmelade der Region gekürt wurde, saß sie in der Jury. Letztes Wochenende repräsentierte sie die Zwetschgenstadt beim Zwischenstopp der Oldtimer-Ralley in Bühl. "Ich erinnere mich noch an die großartige Ansprache bei der Bühler Leistungsshow im April", sagte Schnurr anerkennend.

Besonders freue er sich darüber, dass Paul im September eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte bei der Stadt Bühl beginnen wird. Auch ihr Arbeitseinsatz beim kommenden Zwetschgenfest fand Erwähnung: "Was könnte uns Besseres passieren, als die Insiderin schlechthin an derart exponierter Stelle zu wissen?", fragte er. Schließlich bedankte sich Schnurr bei Paul für ihr "engagiertes Wirken" und für "Zeit, Aufwand und Kraft", die das Amt kosteten und dafür, "stets gut gelaunt, freundlich und zuvorkommend für unsere Stadt unterwegs" gewesen zu sein. Als Erinnerung an ihre Regentschaft überreichte er ihr eine Kette und Ohrstecker mit dem Stadt-Logo, eine Zwetschgenköniginnen-Schärpe mit Angaben zur Amtszeit und einen Blumenstrauß.

Bei der Amtseinführung der neuen Königin, Jessica Stiefel Tochter des Acherner Bürgermeisters Dietmar Stiefel, betonte Schnurr den Umstand, dass sich die Bühlerin gegen fünf Konkurrentinnen durchgesetzt habe, was er mit ihrem "beeindruckenden Wissen" zu Zwetschge und Stadt begründete. Er wies auf das gleiche Alter der beiden Frauen von 19 Jahren zum Zeitpunkt ihrer Amtseinführung hin und machte Stiefel Mut für die kommende Zeit: Martina Rumpf von der Stadt Bühl werde wieder die Funktion der "Queen Mum" übernehmen, wie er scherzhaft bemerkte. Nachdem Paul Schärpe, Krone und Zepter an Stiefel übergeben hatte, beendete Schnurr die Amtseinführung mit den Worten: "Liebe Jessica, das Bühler Königreich liegt Ihnen ab jetzt zu Füßen."

Die scheidende Königin Paul bedankte sich bei Rumpf und Petra Ewert, die stets tolle Begleiterinnen gewesen seien. Sie erinnerte in ihrer letzten Ansprache im blauen Kleid daran, wie nervös sie vor dem ersten Zwetschgenfest als Königin und ihrer ersten Rede gewesen sei. Sie gehe nun mit "einem lachenden und einem weinenden Auge"; eine "wunderschöne Amtszeit", die sie wegen des Zwetschgenfest-Jubiläums im vergangenen Jahr um ein Jahr verlängert hat, ginge nun zu Ende.

Sie habe sich oft "wie ein kleiner Star" gefühlt, beispielsweise seien Autogrammkarten bis nach Australien verschickt worden. "Daran sieht man, dass Bühl und die Bühler Zwetschge weit über die Region hinaus bekannt sind", meinte Paul. Zum Schluss wünschte sie Stiefel eine "genauso schöne Zeit" und riet ihr: "Genieße die Amtszeit, denn sie geht viel zu schnell vorbei." Stiefel freute sich über die Worte: "Es hat mich beruhigt zu hören, dass auch Romy vor ihrer ersten Rede nervös war." Und die Feuerprobe für sie lässt nicht lange auf sich warten: "Spätestens beim Fassanstich auf dem Zwetschgenfest sehen wir uns wieder", sagte der OB zu Stiefel.