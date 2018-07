Sanierung oder Abriss?

Bischweier



In Bischweier brodelt Unmut Bischweier (red) - In Bischweier regt sich starker Unmut. Bürger haben ein Schreiben an den Bürgermeister verfasst. Grund ist der massive Ausweich- und Schleichverkehr wegen der Baustelle auf der B462. Besonders betroffen sind die Friedrich- und Bahnhofstraße (Symbolfoto: red).