Eine Oase für Insekten aus Menschenhand Bühl (red) - Es ist eine Oase aus Menschenhand - zumindest für Vögel, Insekten und Schmetterlinge. Der Rotary Club Achern/Bühl hat zwischen der Rheinstraße und der Friedolin-Stiegler-Straße in Bühl einen Blühstreifen angelegt, um die biologische Vielfalt zu fördern. Denn für Insekten sind diese Blüten Nahrung. Und Insekten, so der eindringliche Appell von Initiator Christian Gospos, gibt es immer weniger. "Die große Bedeutung der Tiere für uns Menschen ist immer noch zu wenig bekannt", bedauert Club-Präsident Wolfgang Reik. Dabei seien die Landwirtschaft und die Nahrungsproduktion abhängig von Insekten, die Nahrungspflanzen dringend benötigten. "Es geht um nichts weniger als um unsere Ernährungsgrundlage", betont Gospos. Zur Verbesserung der biologischen Artenvielfalt können Blühstreifen als sogenannte "grüne Trittsteine" beitragen, denn Insekten brauchen kurze Distanzen von 100 bis 300 Meter von Blüte zu Blüte. "Je mehr dieser ,grünen Trittsteine' angelegt werden, umso besser für die Natur", erklärt Gospos. Mit Hilfe der Stadt Bühl und des Bauhofs, für dessen intensiven und fachkundigen Einsatz Gospos dankte, hat sich letztendlich "eine enorme Artenvielfalt in unserem Blühstreifen durchgesetzt", konstatiert er. Dabei seien 30 verschiedene Samensorten zum Einsatz gekommen. Fachmännisches Jäten und Bewässern wurden deshalb nötig. "Ohne die tatkräftige Hilfe vieler helfender Hände aus unserem rotarischen Freundeskreis wäre die Anlage des Blühstreifens nicht möglich gewesen", erklärt Gospos. Rund ein Drittel der Vereinsmitglieder habe sich beteiligt - als erstes Projekt dieser Art wurde das Bühler Vorhaben sogar im Rotarier-Magazin für Deutschland und Österreich vorgestellt. Auf viele Nachahmer setzt der Verein auch in der Region: "Wir wollen die Menschen bewegen, dass sie Ähnliches machen", sagt Gospos. Am "Blühstreifenprojekt" könne sich jeder Bürger beteiligen. So biete nicht nur der eigene Garten die Möglichkeit, selbst zu handeln; auch Balkongärtner seien gefragt: "Es geht darum, dass wir für unsere Insekten und Vögel in unserem Siedlungsbereichen Ersatzlebensraum schaffen können für den Verlust des angestammten Lebensraums im Offenlandgebiet", erklärt Gospos. "Es ist ein Bewusstseinswandel notwendig", meint auch Oberbürgermeister Hubert Schnurr, "daran arbeiten wir". Das "Blühstreifenprojekt" passe hervorragend zum Grundsatzbeschluss der Stadt zur Biodiversität. Schönheit müsse man auch aus Sicht des Insektenauges definieren, verwies Schnurr darauf, dass nicht überall ein englischer Rasen wachsen sollte. An einem weiteren Renaturierungsprojekt, "Natur nah dran", ist die Stadt Bühl seit 2015 beteiligt.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben