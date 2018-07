Keine Festlegung im Vorfeld

Bühl

Kifaz-Garten soll Mensa weichen Bühl (jo) - Am Ende genügten 70 Minuten. Weit schneller als erwartet war die Infoveranstaltung zum "Campus Bühl" beendet. Neue Erkenntnisse gab es keine. Die Stadtverwaltung machte klar, dass sie fest entschlossen ist, den Kifaz-Garten für ein Mensa-Schulgebäude zu opfern (Foto: jo).

Rastatt

Landratswahl am 12. März 2019 Rastatt (dm) - Der Wahltermin steht schon mal fest: Am 12. März 2019 wird in öffentlicher Kreistagssitzung ein neuer Landrat/eine neue Landrätin gewählt. Dies hat das Gremium festgelegt. Wie berichtet, zieht sich Jürgen Bäuerle (Foto: pr) nach 14 Jahren im Amt zurück.

Durmersheim

Krematorium für Kleintiere Durmersheim (HH) - Mit einem Antrag auf Einrichtung eines Kleintierkrematoriums in der Malscher Straße hat sich der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung befasst. Die Mitglieder des Gremiums beschlossen aber, dass das Thema eher im Gemeinderat beraten werden sollte (Foto:HH).