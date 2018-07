Experte im Schweißen und pfeilschnell auf dem Rad

In seiner Laudatio blickte der Schulleiter auf die berufliche Basis Köningers zurück. Der gelernte Maschinenschlosser aus Kappelrodeck habe zunächst in seinem Heimatort beim Betrieb Lenk gearbeitet und nebenbei die Abendrealschule absolviert. Danach habe er die Technikerschule Maschinenbau in Karlsruhe mit der Zusatzprüfung Fachhochschulreife und die hoch geschätzten Refa-Lehrgänge für betriebliche Arbeitsgestaltung und Organisation abgeschlossen.

Seine lehrende Laufbahn habe Köninger gleich an der Gewerbeschule (GWS) Bühl begonnen, 1978 als technischer Lehrer. Er sei nach pädagogischer Fortbildung 1983 Beamter auf Probe und 1986 auf Lebenszeit geworden. Ein Jahr später habe er - wegen Krankheit seines Vorgängers - die Schweißtechnik an der Schule übernommen. "Du hast die Lehrgänge des deutschen Verbandes für Schweißtechnik (DVS) besucht und die Qualifikation für alle Schweißverfahren erworben", lobte Schilli den Experten Köninger.

Seit 1992 technischer Oberlehrer, betreute dieser die Schweißtechnikwerkstatt, eine Metalltechnikwerkstatt und auch die Sammlungen. Er lehrte in unzähligen DVS-Kursen, unterrichtete in Meisterkursen, war Mitglied in Gesellenprüfungsausschüssen für die Kfz-Technik, Sicherheitsbeauftragter für den Werkstattbereich, ausgebildeter Ersthelfer und viele Jahre im Personalrat aktiv, zuletzt als dessen Vorsitzender. 2006 wurde Köninger zum "technischen Oberlehrer als Fachbetreuer" bestellt und ins Kriseninterventionsteam berufen.

Er engagierte sich auch im Prozess zur "Stärkung der Eigenständigkeit beruflicher Schulen". Seit 2011 habe Köninger das Werk Bertold Feists als Leiter der legendären Skischullandheime in Hinterglemm fortgeführt, resümierte Schilli.

In einer amüsanten, pointenreichen Show ließen die Kollegen die vielen Facetten des Praktikers und Pädagogen Köninger lebendig werden. Dabei hätte die Metallabteilung mit ihren Sketchen durchaus auch als Theaterabteilung gelten dürfen. Sie überreichte dem Pensionär in spe eine selbst gefertigte, schwergewichtige Metallstatue mit Lampe, denn: "Hermann Köninger war in unserer Schweißwerkstatt eine Leuchte."

Dass der zu Verabschiedende eine Größe im Lehrersport an der Bühler GWS war, insbesondere eine "Bergziege" und ein Pfeilschneller der Radsportgruppe war, kam in Reminiszenzen an die Trainingstouren auf Mallorca in einem Kehrvers-Chor à la antikem Drama zur Sprache: "Man zählt nur bis drei, dann ist der Hermann schon vorbei."