Sachkundige Naturführer Bühlertal (red) - Insgesamt 123 Unterrichtseinheiten, zahlreiche Exkursionen in den Naturpark und schließlich eine theoretische und praktische Prüfung: Hinter den 21 frischgebackenen Schwarzwald-Guides, die im Haus des Gastes ausgezeichnet wurden, liegen ereignisreiche Monate. Gemeinsam mit der VHS Landkreis Rastatt hatte der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord den neuen Ausbildungslehrgang initiiert. "Die Nachfrage nach geführten Wanderungen im Naturpark ist groß. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir jetzt auf mehr als 100 Schwarzwald-Guides zurückgreifen können, die Einheimische und Gäste mit den Besonderheiten unserer Heimat vertraut machen", so Naturpark-Geschäftsführer Karl-Heinz Dunker. Auf dem Lehrplan standen zahlreiche Themenkomplexe, die Referenten aus den verschiedensten Fachbereichen in Theorie und Praxis beleuchteten - darunter die Tier- und Pflanzenwelt im Schwarzwald, kulturelle, geologische und historische Besonderheiten sowie Erste Hilfe im Gelände, Organisation von Gruppenführungen, Naturpädagogik, Marketing und vieles mehr. "Im Gegensatz zum Vorjahreskurs haben wir einige Lehrinhalte angepasst und verbessert, so dass wir unseren angehenden Schwarzwald-Guides nicht nur einen sehr abwechslungsreichen Ausbildungsplan bieten, sondern auch spannende Exkursionen ins Gelände durchführen konnten", zog VHS-Leiterin Cornelia Casper ein rundum positives Fazit. Begonnen hatte der neue Ausbildungskurs im Oktober. Ziel war es, die Teilnehmer fachkundig und mit Blick auf die regionalen Besonderheiten auf das Führen von Gruppen im Schwarzwald vorzubereiten. So standen beispielsweise die Tourenplanung, die technischen Voraussetzungen oder auch das Zeit- und Konfliktmanagement auf der Agenda. Wichtig bei allen Touren: Der Spaß an der Wissensvermittlung sollte nicht zu kurz kommen. Ein vierköpfiges Prüfungsgremium um den Geographen und Landschaftsexperten Andreas Megerle prüfte das Wissen der Lehrgangsteilnehmer ab. Neben dem theoretischen Grundgerüst mussten diese auch praktisch zeigen, dass sie in der Lage sind, eine geführte Erlebnistour zu planen und durchzuführen. Nach der Prüfung wird es jetzt für die Schwarzwald-Guides ernst: Bis zum Herbst müssen die "Neuen" ihre ersten Touren planen und an die Naturpark-Geschäftsstelle melden. "Ich freue mich schon auf spannende Ideen und neue Themen für das Guide-Jahresprogramm 2019, das im kommenden Januar erscheinen wird", sagte Dunker.

