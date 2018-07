Brutzeln am "Hotspot"

Bühl (wv) - 33 Grad im Schatten und dampfende Eierspeisen? Wer gedacht hatte, dass bei diesen Temperaturen am Donnerstag das Publikum zum 22. Oberbrucher Speckeier-Dorfhock erst später am Abend eingelaufen wäre, der täuschte sich: Schon eine halbe Stunde vor dem offiziellen Beginn saßen die ersten hungrigen Fans an den Tischen, worauf die Eierbrater die Gasherdflammen vorzeitig zündeten. Das berichtete Christian Seiler, Vorsitzender der Oberbrucher Dorfmusikanten. Dieser war an diesem Abend aber nicht der "Chef", sondern übernahm nur die Rolle des Moderators. Die Gesamtverantwortung für den Dorfhock trug Ralph Seiler. Er ist Vorsitzender des Fördervereins der Oberbrucher Dorfmusikanten, und Letzterer veranstaltet das Fest, das sich weit im Land Kultstatus erworben hat. Rund 80 Helfer sorgten fürs Wohl der Gäste. Auch "Chef Ralph" selbst jonglierte Großtabletts übern Platz. Wie er ließen alle die Beine wirbeln. Wartezeiten waren zwar nicht ganz zu vermeiden, aber hielten sich in Grenzen, denn: Dem Dorfhock-Team gelingt es Jahr um Jahr, die Abläufe noch weiter zu optimieren. Wohl nie haben Speckeier-Zubereiter mehr geschwitzt als heuer am "Hotspot" des Dorfhocks: Melanie, Kathrin, Eliane und Claudia, ergänzt um Quotenmann Karl, brieten auf acht Herden mit insgesamt 31 drahtnetz-geschützten Gasflammen in Tonpfännchen die frisch aufgeschlagenen Rühreier mit herzhaftem Speck. Danach erhielten die Speckeier das Finish aufgestreut, ihre Schnittlauch-Haube. An der Seite des Experten Wilfried Seiler war dies für Oliver Simon eine Premiere: Er, aus Weitenung stammend und in Oberbruch lebend, half erstmals mit. "Das gehört zu unserem Integrationsprogramm für Immigranten", scherzte ein weiterer Seiler. Die Wurstgriller standen für ein Charakteristikum des Dorfhocks: Alle Generationen arbeiten Hand in Hand. In diesem Fall war es das M-hoch-3-Team, Manfred, Michael und Max. "Wenn 's gilt, ziehen bei uns alle an einem Strang in dieselbe Richtung", kommentierte dies Thomas Seiler; der ehemalige Vorsitzende ist für den Speckeier-Dorfhock zum Tellerwäscher aufgestiegen. Bald war auf dem zum Festplatz umgestalteten Bolzplatz kein Sitzplätzchen mehr zu ergattern. Für Strom, Sound und Illumination sorgte Gerhard Seiler mit seinem Team bestens. Auch blasmusikalisch wurden die Gäste verwöhnt. Angespornt von Dirigentin Katherine Flynn-Hartmann und wortgewandt von Posaunist Sven Wilhelm moderiert, spielten zunächst die Bühlertäler Musikanten beschwingt auf. Sie erfreuten mit einem fabelhaften Medley aus dem "Schwarzwaldmädel" und trumpften mit "Latin Gold" auf, wobei die Perkussionisten Robin Gürtler, Luis Lang und Markus Blum besonders glänzten. Mit viel Gefühl bliesen Jürgen Kunz und Ralf Geiges den Prolog der Polka "Von Freund zu Freund". Zünftig verabschiedeten sich die Bühlertäler als "Fidele Dorfmusikanten". Volkstümliche Schmankerl servierte die Trachtenkapelle Waldulm, dirigiert von Wolfgang Graf. Hubert Köninger geleitete nicht nur verbal durchs Programm, sondern sang auch, mit Mirjana Schmälzle im Duett: "Blasmusik macht Freude". Der Beifall bewies, sie hatten recht. Solisten würzten den Abend, Mathias Hanser und Daniel Lamm mit "Silbernen Trompeten" sowie Peter Schneider mit "Midnight Tears". Riesenbeifall ernteten auch die "Sinatras aus Waldulm", Gebhard "Fränk" Fischer und Mirjana "Näncy" Schmälzle, als sie "Somethin' Stupid" ins Zelt und übern Festplatz schmachteten.

