Künftig geschlossene Gesellschaft

Bühl - Die UHU-Kantine wird zur geschlossenen Gesellschaft: Ab Montag, 13. August, können dort keine externen Gäste mehr essen. Viele Stammkunden sind enttäuscht. Über Jahrzehnte hinweg war die Einrichtung mittäglicher Treffpunkt für Mitarbeiter privater Firmen und Behörden. Das Unternehmen begründet den Schritt mit gestiegenen Anforderungen bei der Werkssicherheit.

"Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht", beteuert UHU-Sprecherin Simone Droll. Nach ihren Angaben zählt die Kantine im Schnitt täglich rund 30 externe Besucher. Diese müssen sich an der Pforte in eine Liste eintragen, den kurzen Weg über das Werksgelände zum Kantineneingang können sie danach selbstständig zurücklegen. Ein unkompliziertes Prozedere, das aus Sicht der Verantwortlichen offenbar nicht mehr zeitgemäß ist. In einem Aushang am Schwarzen Brett der Kantine zu der bevorstehenden Schließung für die Öffentlichkeit heißt es: "Das Thema Sicherheit ist für unser Unternehmen seit jeher ein wichtiges Anliegen. Das betrifft die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter an den verschiedenen Standorten ebenso wie die Sicherheit unserer Verbraucher. Steigende Anforderungen an die Werkssicherheit machen diesen Schritt nun notwendig."

Nach Meinung vieler Stammgäste hätte es allerdings eine andere Lösung gegeben: Die Kantine grenzt an die Hermannstraße, so dass ein Seiteneingang die Möglichkeit schaffen würde, in das Gebäude zu gelangen, ohne das Werksgelände zu betreten. An der Südseite des Flachbaus existiert bereits ein Zugang, der entsprechend angepasst werden könnte. Aus Sicht des Unternehmens wäre die Investition allerdings unwirtschaftlich: "Wir haben das untersucht, aber angesichts der Anzahl der Esser wäre ein Umbau unverhältnismäßig", sagt Droll.

Anders sieht das ein Architekt, der seit vielen Jahren regelmäßig in der Kantine zu Gast ist. "Das wäre kein großer Aufwand", lautet seine fachliche Einschätzung. Wenige tausend Euro sollten seiner Meinung nach für die Maßnahme ausreichen.

Dass das Unternehmen keine Alternative sieht, stößt auch bei Lothar Bäuerle auf Unverständnis. Der Inhaber einer Bühler Werbeagentur zählt seit vielen Jahren zu den Stammgästen. "Etwas Vergleichbares gibt es in der Innenstadt nicht. Die Qualität ist top, es schmeckt hier immer sehr gut", lobt er die tägliche Leistung von Küchenchef Alfons Falk und seinem Team.

Wie es für den Koch weitergeht, ist derzeit offen. Er steht seit 1981 in der UHU-Küche, seit 2005 betreibt er die Kantine als selbstständiger Unternehmer. Für ihn bedeutet der Wegfall der externen Kundschaft einen deutlichen Umsatzrückgang. Aufgrund der geänderten Vorzeichen stehen deshalb Vertragsverhandlungen bevor: "Wir befinden uns in Gesprächen mit ihm", sagt Droll.

Nicht betroffen von der Neuordnung sollen die Cateringdienste der Kantine für öffentliche Einrichtungen sein. So beliefert Falk das Bühler Kinder- und Familienzentrum und die Bachschlossschule. Trotzdem bedauert Oberbürgermeister Hubert Schnurr den Wegfall des Angebots - auch weil viele seiner Rathausmitarbeiter regelmäßig bei UHU essen. Er habe von dem Schritt aus privatem Kreis erfahren, ein offizielles Gespräch mit der Stadtverwaltung habe es nicht gegeben. Schnurr glaubt auch nicht, dass eine Intervention seitens der Rathausspitze etwas nützen könnte: "Das muss man so hinnehmen."

Aus Sicht von Stefan Zachmann geht ein Stück Bühler Heimat verloren. Seit 1989 gehen der Ingenieur und seine Ehefrau fast täglich in der Kantine essen. Auch wenn er aus unternehmerischer Perspektive durchaus Verständnis für die Entscheidung hat, ist es für ihn privat eine kleine Katastrophe: "Für uns bedeutet das einen erheblichen Wandel im täglichen Leben", betont er. Gedanken über eine Alternative habe er sich noch nicht gemacht.

Apropos