Mit Volldampf aus der Krise Bühl (jo) - Der Gemeinderat zeigte sich solidarisch: Der finanziell in Bedrängnis geratene Bühler Tafelverein erhält aus städtischen Mitteln einen Zuschuss von insgesamt 30000 Euro €für Ladenmiete und Nebenkostenvorauszahlungen für die Zeit ab kommendem Monat bis Juli 2019. Damit fand sich letztlich doch noch eine Lösung, nachdem der Vorstand ein Darlehensangebot aus persönlichen haftungsrechtlichen Gründen nicht hatte annehmen können (das BT berichtete). Der Zuschuss wird in vier Raten ausgezahlt. Hintergrund für die Finanzspritze ist zum einen eine kräftige Mieterhöhung, wodurch die Belastung für den Trägerverein monatlich auf rund 2500 Euro steigen wird. "Darüber hinaus hat der Verein mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen, die erst unter der jetzt neuen Geschäftsführung abgestellt und ausgeräumt werden können", hieß es in der Sitzungsvorlage. Der Verein hatte die Stadt um Unterstützung in dieser schwierigen Phase gebeten. Die FDP-Fraktion spielte den Ball weiter und beantragte, einen einmaligen Zuschuss in Höhe einer Jahresmiete zu gewähren. Lutz Jäckel erinnerte auch an den Schaden, der dem Verein durch kriminelle Handlung (das BT berichtete) entstanden sei. "Der neue Vorstand arbeitet mit Volldampf und großer Professionalität", so Jäckel. Erfreulich sei, dass die Bürgermeister der Südschiene im Landkreis aktuell Bereitschaft signalisiert hätten, die Tafel ebenfalls bezuschussen zu wollen. "Es gibt die grundsätzliche Bereitschaft, regelmäßig für die Tafel zu spenden", berichtete OB Hubert Schnurr von einem ersten Gespräch. Auch Walter Seifermann (GAL) begrüßte diese Solidarität: "So wird es gelingen, die Tafel mittelfristig auf eine wirtschaftliche solide Basis zu bringen." Timo Gretz (SPD) unterstrich ebenfalls die Notwendigkeit, das soziale Angebot zu erhalten. Karl Ehinger (FW) bescheinigte dem neuen Vorstand und den Mitarbeitern nach der Schieflage sehr engagiert zu Werke zu gehen. Johannes van Daalen (CDU) verknüpfte die Zustimmung der CDU mit dem Begehren, den Wirtschaftsplan des Tafelvereins einsehen zu können, "denn es geht um öffentliche Gelder". Bürgermeister Wolfgang Jokerst berichtete, dass der Tafelverein eine Zusammenarbeit mit dem DRK anstrebe. Der Tafelladen wurde schon früher von der Stadt unterstützt. In der Startphase gewährte sie 60000 Euro €als Investitionszuschuss für Umbaumaßnahmen; das Rathaus leistete zudem die Bauleitung und Bauüberwachung. Mit weiteren rund 20000 Euro wurde der Verein in der Anlaufphase unterstützt. Außerdem wurden die gesamten Miet- und Nebenkosten im Jahr 2009 übernommen, so wie es jetzt wieder der Fall sein wird. Es folgten jährlich kleinere Zuschüsse aus sozialen Mitteln und weitergeleiteten Spenden zur weiteren Unterstützung. Im Laden in der Bühlertalstraße können sich bedürftige Personen mit preisgünstigen Nahrungsmitteln eindecken. Dabei handelt es sich um Lebensmittelüberschüsse aus anderen Geschäften, die so vor Verfall und Vernichtung bewahrt werden. Unter der bedürftigen Kundschaft befinden sich viele Familien mit Kindern. Im Tafelladen arbeiten ehrenamtliche Helfer und Mitarbeiter mit Einschränkungen.

