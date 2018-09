Leihhühner sorgen für Abwechslung im Burger-Heim Bühl (eh) - Glücklich scharrende Hühner vermutet man heutzutage nicht unbedingt in der Stadt und auch nicht in einem Altersheim. Vier prächtige Hühner, die seit einigen Wochen im Garten des Erich-Burger-Heims gackern, ziehen daher jede Menge Aufmerksamkeit von Bewohnern, Mitarbeitern und Besuchern auf sich. Die Tiere sind für sechs Wochen von einem Baden-Badener Hobbytierhalter gemietet. Für alle ist das Hühnerprojekt eine gelungene Premiere. Die Hauswirtschaftsleiterin habe schon vor längerer Zeit die Idee vorgetragen. Als die Vogelgrippe dazwischen gekommen sei, habe man die Umsetzung verschieben müssen, so Heimleiter Theo Höll. Jetzt sei man auf Nicolai Szymanski aus Sandweier aufmerksam geworden, der Hühner für bestimmte Zeit vermietet. Das Hühnerprojekt wurde gestartet. Der Biologielehrer, der an der Realschule Gaggenau unterrichtet, lieferte mit den Hühnern das komplette Zubehör: eine mobile Box als Hühnerhaus mit Sonnensegel, Sandbad und sensorgesteuerter, automatischer Türschließung samt Umzäunung und Futterboxen. Außerdem stellte er einen vollautomatischen Brutautomaten mit 14 befruchteten Eiern und Anschauungsmaterial über die Entwicklung vom Ei zum Küken zur Verfügung. Höll hat beobachtet, dass die Hühner besonders auch auf Demenzkranke eine beruhigende Wirkung haben. "Das ist fast wie eine meditative Beschäftigung. Es ergeben sich zudem viele aktivierende Gespräche, da unter den Heimbewohnern etliche sind, die selbst Hühner gehalten haben oder es aus ihrer Kindheit kennen." Die Kosten für das Projekt in Höhe von 465 Euro würden vom Heim und vom Förderverein getragen. Die Hühner werden vom Team der Betreuungskräfte versorgt. Als Koordinatorin wurde Inge Seifermann entsprechend eingewiesen. Sie hat auch die Funktion der "Hühnermama" übernommen. Regelmäßig kontrollierte sie den Brutapparat. Am siebten Tag übernahm sie das sogenannte Schieren, das heißt, sie durchleuchtete die Eier mit einer Taschenlampe, um zu sehen, ob sich was entwickelt. Nach 21 Tagen stellte sich der Nachwuchs pünktlich ein - acht niedliche Küken. "Für die Bewohner ist das Hühnerprojekt eine tolle Sache. Das ist fast wie Bauernhof-Feeling, sogar mit frisch gelegten Eiern", erzählt Seifermann. "Auf der Terrasse mit den Kräuter- und Gemüsehochbeeten und auch vom Foyer aus können sie die Hühner den ganzen Tag beobachten und zusehen, wie die Tiere morgens versorgt werden. Jeden Tag erklärte ich den Entwicklungsstand der Brut, und nun finden sich den ganzen Tag über viele ein, um die Küken zu betrachten." Geschlüpft sind Sulmtaler, eine alte Hühnerrasse aus der Steiermark, die auf der Roten Liste der Nutztiere steht. "Es handelt sich um Zweinutzhühner, die in der Züchtung sowohl auf Fleisch als auch auf Eier ausgerichtet sind. Ziel ist es vor allem auch, Menschen von der Hühnerhaltung zu begeistern und selbst damit anzufangen. Zu diesem Zweck überlässt er die Küken, die im Burger-Heim schlüpfen werden, gerne Interessierten. "Bis jetzt hat sich bei allen Hühnerprojekten stets jemand gemeldet, der die Küken nehmen und selbst einen Versuch mit der Hühnerhaltung starten möchte", freut er sich über die Nachhaltigkeit und den Multiplikatoreffekt. Bei seinen Projekten in Schulen und Kindergärten möchte er durch die Tierbegegnung besondere, naturnahe Erfahrungen vermitteln. Kinder sollten lernen, dass Eier nicht im Supermarkt wachsen. Die Hühnerhaltung lehre auf handfeste Art, Verantwortung für Lebewesen zu übernehmen und schärfe den Blick, das eigene Konsumverhalten kritisch zu hinterfragen.

