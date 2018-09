Weinlese paradox: Zu heiß und zu viel Sonne

Die Weinbauern, die auf Traktoren das Lesegut abliefern, stehen derzeit Schlange vor der Traubenannahmestelle. Von ihnen wird Flexibilität gefordert. Alles muss schnell gehen. Weil gestern und auch für heute 30 Grad Celsius und mehr vorhergesagt waren und sind, wurden der Leseplan beziehungsweise die Anlieferungszeiten neu getaktet: von Sonnenaufgang um kurz nach 7 bis spätestens 14 Uhr. Die Nachmittagshitze hätte die Beeren aufplatzen lassen und einen Oxidationsprozess in Gang gesetzt. Folge: In vielen Bottichen wäre Traubensaft statt Lesegut angeliefert worden. Die Geschäftsleitung empfiehlt über die Homepage und einen Anrufbeantworter außerdem die Abdeckung der Behälter mit einer lichtundurchlässigen Plane, um Qualitätseinbußen zu vermeiden. Eingetrocknete Trauben werden nicht angenommen. Und: Nicht ausreichend durchgefärbtes Lesegut wird als Weißherbst bewertet beziehungsweise vergütet.

Die Situation in den Weinbergen derAffentaler Winzer spitzte sich bereits vergangenen Samstag zu: Aufgerufen war die erste Hauptlese Spätburgunder Rotwein in Altschweier, Bühlertal, Kappelwindeck, Neusatz, Waldmatt und Hub. Es war zugleich der mengenmäßig stärkste Tag. In der Summe flossen 240 000 Liter in die Tanks. Auch der Montag war "beerenstark", als die Haupt- und Nebenerwerbswinzer in Eisental, Sinzheim, Varnhalt, Steinbach und Neuweier an der Reihe waren. Die Mostgewichte lagen deutlich über 100 Grad Oechsle. Den gesamten Tag über bildeten sich lange Warteschlangen vor der Presse. So auch gestern, da die zweite Hauptlese Müller-Thurgau in allen Lagen auf dem Programm stand. Heute folgen der Weiße und Graue Burgunder.

Und schon geht es am Donnerstag und Freitag an die Vorlese der "Königin der Weißweine", den Riesling. Diese Sorte dominiert mit 42 Hektar das Weißwein-Sortiment. Auf 38 Hektar wird der Spätburgunder angebaut.

Ende des Monats dürfte der Herbst 2018 bei den Affentalern abgeschlossen sein und in die Geschichte eingehen. Was ihn so außergewöhnlich macht: Es gab keinen Frühjahrsfrost, eine explodierende Vegetation, keinen Schädlingsbefall, dafür monatelang Sonne satt, nur geringe Trockenschäden, hohe Oechslegrade und und große Mengen. Insofern ist Leo Klär zufrieden, "dass ich so was erleben darf".