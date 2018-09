Hallenbad droht Millionen zu verschlingen

"Wir sind verhältnismäßig gut angespart", hatte Bürgermeister Helmut Pautler in der Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause gesagt und auf rund 9,2 Millionen Euro verwiesen, die Ende vergangenen Jahres auf dem Sparbuch der Gemeinde lagen. Doch bereits zu diesem Zeitpunkt standen Investitionen von rund zehn Millionen Euro in den kommenden Jahren auf der Agenda. Nun kommen weitere geschätzte 4,4 Millionen Euro hinzu, die sich aus einer Sanierungsstudie der Kannewischer Ingenieurgesellschaft mbH aus Baden-Baden ergeben.

Doch die Gemeinde Rheinmünster ist guter Hoffnung, denn ein Antrag zur Aufnahme in das neue Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" wurde bereits im August gestellt. Darüber könnte die Kommune auf Unterstützung in Höhe von 45 Prozent hoffen. Das Sanierungskonzept soll in der nächsten Gemeinderatssitzung am 1. Oktober vorgestellt werden. Am Montagabend ging es zunächst um den Grundsatzbeschluss, ob am Betrieb des Hallenbads festgehalten werden soll. Einvernehmen herrschte im Ratsgremium darüber, der Teilnahme am Projektaufruf zuzustimmen und gleichzeitig zuzusichern, dass bei einer 45-prozentigen Bewilligung an Zuschüssen die erforderlichen Eigenmittel für die Sanierung des Hallenbads zur Verfügung gestellt werden - geschätzt 2,4 Millionen Euro.

Das Lehrschwimmbad war 1976 in Betrieb genommen worden und empfängt jährlich rund 30000 Besucher, in Spitzenjahren bis zu 35000. Genutzt wird es insbesondere von den Schulen und Kindergärten auch der Nachbargemeinden. Wie Schwimmmeister Stefan Röder im Gespräch mit dem BT erklärte, nehmen neben den Rheinmünsteraner Einrichtungen auch die Schulen aus Sinzheim, Hügelsheim, Lichtenau und das Gymnasium in Achern das Angebot in Anspruch. Die Wassertemperatur beträgt durchgehend angenehme 29 Grad Celsius, weswegen dort auch Schwimmkurse gerne abgehalten werden. Genutzt wird das Hallenbad ebenso von der DLRG zum Training und vom Senioren- und Altenwerk.

"Das Bad ist alt, aber gepflegt", sagte Bürgermeister Pautler, der dem Vorschlag des Bauamts folgte und Anfang des Jahres die auf Bäder spezialisierte Ingenieurgesellschaft mit einer Sanierungsstudie beauftragt hatte. Vieles musste in den vergangenen Jahren immer wieder ausgebessert werden. "Erst vergangene Woche stand die routinemäßige Wartung der Lüftung an, doch ein neues Gebläse gibt es für das Alter dieser Anlage nicht mehr, ebenso wie viele andere Ersatzteile", berichtete Röder. Auch die erst vor 14 Jahren eingebaute neue Pelletheizung muss unter die Lupe genommen werden, denn die Technik des Brennkessels macht Probleme, wie Pautler berichtete.