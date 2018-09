Beim Abbruch geht die Post ab

Bühl (gero) - Das ehemalige Gasthaus "Alte Post" in der Eisenbahnstraße 34 ist seit gestern Geschichte. Acht Tage nach dem Abbau des Zwetschgenfestzelts und des Vergnügungsparks hat sich ein Abbruchbagger der späteren Anbauten an der Nordwestseite zur Güterstraße angenommen. Diese werden durch einen Neubau ersetzt, der mit einem verglasten Zwischenbau als Treppenhaus samt Aufzug mit dem denkmalgeschützten Hauptgebäude verbunden wird, das wiederum saniert und in seinen Ursprungszustand zurückversetzt wird. Die "Alte Post" wurde 1869 vom Baden-Badener Architekten Julius Knoderer als Bahnhof-Hotel errichtet. 1894 folgte der erste Anbau, ein Pavillon als Erweiterung des Gastraums, und 1897 ein weiterer für eine Kegelbahn. Diese beiden Anbauten wurden in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts abgerissen und durch einen Küchentrakt und einen Gastraum ersetzt. Die Grundlage für das nun humanitäre Projekt hat der Bühler Ehrenbürger Dr. Ernst Kohlhage gelegt, der dem Pallium-Verein bereits vor Jahren in der Vimbucher Beersteinstraße ein Haus als Verwaltungssitz und für Schulungen zur Verfügung gestellt hat. Auch die "Alte Post" wird der sozial ausgerichtete Mäzen nach dem Tod der früheren Eigentümerin und dem Erwerb der Immobilie dem gemeinnützigen Verein unentgeltlich überlassen. Kohlhage hatte Mitte der 2000er Jahre selbst einmal den Vorsitz von Pallium inne, heute ist er dessen Ehrenvorsitzender. In den ersten Jahren leitete Dr. Lothar Götz den Verein, heute Guido Kohler. Projektentwickler und Bauleiter ist der Bühler Architekt Sepp Meister, der im Büro Volker Leppert Unterstützung findet. Die Kosten werden auf 1,2 Millionen Euro geschätzt. Als Bezugstermin ist Herbst 2019 vorgesehen. Im Erdgeschoss werden der Schulungsbereich für die Hospiz- und Palliativarbeit sowie Büros untergebracht, im Obergeschoss die Anlauf- und Beratungsstelle, ein Sitzungsraum sowie eine Koordinierungsstelle. Der Verein Pallium verfügt über 80 ehrenamtliche Mitarbeiter und weitere 20 auf 450-Euro-Basis. Jährlich werden rund 900 Personen beim Sterben betreut und bei der Trauer begleitet. Das Einzugsgebiet reicht von Karlsruhe bis Offenburg. Die psychosozialen Leistungen werden über Zuschüsse und Spenden abgedeckt. Pallium und "Alte Post" haben eine gemeinsame Geschichte: Am 23. Januar 2002 fand dort die Gründungsversammlung des gemeinnützigen Vereins statt. Nun entsteht dort eine Anlauf- und Beratungsstelle für Menschen, die sich mit dem Thema Sterben, Trauer und Tod konfrontiert sehen oder Vorsorge für ein natürliches, würdevolles Sterben treffen möchten.

