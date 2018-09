Knallharte Volleys und gefühlvolle Stoppbälle

Rheinmünster

Smiley-Tafeln gegen Raser Rheinmünster (red) - Lachender oder grimmiger Smiley: Mit großflächigen Anzeigetafeln verstärkt die Gemeinde Rheinmünster ihren Kampf gegen Raser. Die Tafeln speichern die erhobenen Daten für eine Woche. Sie sollen auch an die Straßenverkehrsbehörde gegeben werden (Foto: red/av). » Weitersagen (red) - Lachender oder grimmiger Smiley: Mit großflächigen Anzeigetafeln verstärkt die Gemeinde Rheinmünster ihren Kampf gegen Raser. Die Tafeln speichern die erhobenen Daten für eine Woche. Sie sollen auch an die Straßenverkehrsbehörde gegeben werden (Foto: red/av). » - Mehr

Herzogenaurach / Bühl

Schaeffler senkt Prognose Herzogenaurach/Bühl (dpa/vo) - Der Zulieferer Schaeffler hat wegen einer erwarteten geringeren Nachfrage sein Geschäftsziel für die wichtige Auto-Sparte gesenkt. In Bühl baut das Unternehmen indes ein neues Entwicklungsgebäude. Der Spatenstich wird am Samstag gesetzt (Foto: red). » Weitersagen (dpa/vo) - Der Zulieferer Schaeffler hat wegen einer erwarteten geringeren Nachfrage sein Geschäftsziel für die wichtige Auto-Sparte gesenkt. In Bühl baut das Unternehmen indes ein neues Entwicklungsgebäude. Der Spatenstich wird am Samstag gesetzt (Foto: red). » - Mehr

Baden-Baden

Schwimmlehrer will aussagen Baden-Baden (lsw) - Im Prozess um den sexuellen Missbrauch von fast 40 Kindern will sich der angeklagte Schwimmlehrer äußern. Dies wolle er aber erst an diesem Donnerstag tun. Dem 34-Jährigen werden schwere sexuelle Übergriffe auf die Mädchen vorgeworfen (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Im Prozess um den sexuellen Missbrauch von fast 40 Kindern will sich der angeklagte Schwimmlehrer äußern. Dies wolle er aber erst an diesem Donnerstag tun. Dem 34-Jährigen werden schwere sexuelle Übergriffe auf die Mädchen vorgeworfen (Foto: dpa). » - Mehr