Wie ein Formel-1-Wagen beim Boxenstopp

Forbach

Motorradfahrer schwer verletzt Forbach (red) - Bei einem Unfall ist am Sonntagmittag auf der Landesstraße zwischen Bermersbach und der Roten Lache ein 27-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, die Straße wurde gesperrt (Symbolfoto: dpa).

Karlsruhe

Eingreifen rettet Leben Karlsruhe (red) - Als Marisa Graf am 16. August um kurz nach sieben Uhr in die Stadtbahn S1 einsteigt, ahnt sie noch nicht, dass sie nur drei Haltestellen später zur Lebensretterin für einen anderen Fahrgast werden wird, der in der Bahn einen Herzstillstand erlitten hat (Foto: AVG).

Weisenbach

Ärzteteam in Weisenbach komplett Weisenbach (rag) - Seit Montag ist das Ärzteteam der Praxis "Hausärzte am Zimmerplatz" komplett. Katrin Dill (Foto: Zweite von links), Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie, hat in der Weisenbacher Praxis ihre Weiterbildung in der Allgemeinmedizin begonnen (Foto: Götz).

Forbach

Kind durch Schuss schwer verletzt Forbach (red) - Ein Kind ist am Mittwoch im Forbacher Ortsteil Hundsbach durch einen Schuss eines Luftgewehrs schwer verletzt worden. Ein Senior hatte Schießübungen durchgeführt, als das Kind plötzlich durch die Schusslinie lief (Symbolfoto: dpa).