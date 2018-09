Freundin gewürgt und angeblich mit Baseballschläger traktiert



Der Angeklagte beteuerte gegenüber Richter Hannes Schrägle am Amtsgericht Bühl, dass das so gar nicht gewesen sein könne. Wenn er, wie behauptet, als Mann mit einem Baseballschläger auf eine Frau einschlage, dann müsse die doch danach garantiert anders aussehen als seine Freundin damals ausgesehen habe. Die war nämlich nach der durchaus heftigen Auseinandersetzung, wie der junge Mann unumwunden zugab, mit Würgekratzern am Hals und einem blauen Auge von der Polizei vernommen worden und hatte, in einer Art hysterischem Ausnahmezustand, Aussagen gemacht, die ihren damaligen Freund erheblich belasteten.

Davon wollte sie allerdings jetzt im Zeugenstand nichts mehr wissen, weil offenbar wieder freundschaftliches Einvernehmen zwischen den beiden herrschte. Natürlich habe es, wie des Öfteren, eine Auseinandersetzung gegeben, mit Anschuldigungen und Beschimpfungen, gab sie zu. Sie habe aber zuerst auf ihn eingeschlagen. Ihr Freund habe sie dann lediglich festgehalten und versucht, sie zu beruhigen.

Der Richter hielt ihr jedoch ihre Aussage aus dem polizeilichen Vernehmungsprotokoll vor, in dem sie ihren Freund bezichtigt hatte, sie mit "Hure" und "Schlampe" beleidigt und ihr gedroht zu haben, sie umzubringen. Dass diese Aussagen damals in der Form gemacht worden waren, wurde auch vom Vernehmungsbeamten im Zeugenstand bestätigt.

So gab es für den Staatsanwalt keinen Grund, der nun vor Gericht erheblich relativierten Aussage der Geschädigten Glauben zu schenken. Aussagekräftig waren für ihn die Fotos von den Verletzungen der Geschädigten sowie die Aussage des Polizeibeamten, so dass nach seinem Dafürhalten der Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung erfüllt war.

Erschwerend führte er auch die einschlägigen Vorstrafen des Angeklagten ins Feld (Diebstahl, Körperverletzung und unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln), die allerdings schon eine Weile zurückliegen. Er forderte eine Freiheitsstrafe von neun Monaten, die man noch auf Bewährung aussetzen könne, eine Geldstrafe in Höhe von 500 € und die Teilnahme an einem Antiaggressionstraining.

Das letzte Wort hatte, wie stets, der Angeklagte, der es noch einmal dazu benutzte, seine Unschuld zu beteuern. "Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig ist", erklärte er, "ich fühle mich nicht schuldig."

Zu seinem Leidwesen mochte der Richter seiner Sichtweise nicht folgen, denn auch er sah in der Aussage der Geschädigten eine deutliche Entlastungstendenz, und so kam er in seinem Urteil den Forderungen der Staatsanwaltschaft nach. Lediglich die Freiheitsstrafe auf Bewährung verkürzte er auf sechs Monate.