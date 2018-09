Die Produktmarke LuK bleibt erhalten

Das Bühler Event-Unternehmen Sator sowie Firmen für den technischen Support rüsten seit Tagen das Festgelände auf und richten die Zelte ein. Dazu gehört auch eine Bühne, auf der am Samstagabend zahlreiche Unterhaltungskünstler mit Musik, Tanz und Artistik unterhalten werden.

Über 300 Helfer werden im Einsatz sein. Für die Verpflegung sorgt ein Großcaterer aus dem Raum Wiesbaden/Mainz. Um den meist individuell anreisenden Gästen einen veranstaltungsnahen Parkplatz anbieten zu können, wird die B3 neu ab Samstagnachmittag zwischen dem Schaeffler-Werk und der Abzweigung nach Weitenung/Steinbach gesperrt.

Bereits um 17 Uhr findet auf dem Gelände des ehemaligen Verwaltungsgebäudes von Glaxo-Smith-Kline (inzwischen ebenfalls im Schaeffler-Besitz) in den Bußmatten 1 der Spatenstich für das neue Headquarter Automotive statt. Dazu werden Georg F.W. Schaeffler, Chairman der gleichnamigen Gruppe, Vorstandsvorsitzender Klaus Rosenfeld und Matthias Zink, Vorstand Automotive, erwartet. Zu den Festrednern zählen auch Oberbürgermeister Hubert Schnurr und Landrat Jürgen Bäuerle.

In Bühl begann bereits in den vergangenen Tagen und Wochen sichtbar eine neue Ära: Die Fassaden wurden neu gestrichen, die gelben LuK-Logos abgebaut und durch die neuen Schaeffler-Leuchtschriften ersetzt. Die Vereinheitlichung des Außenauftritts erfolgt im Rahmen des Projekts "Global Branding", einer Initiative des Zukunftsprogramms "Agenda 4 plus One", mit der die Strategie "Mobilität für morgen" vorangetrieben wird.

Gleichzeitig wird der Standort mit einer 60-Millionen-Euro-Investition gestärkt. Schaeffler baut in den Bußmatten auf einer Fläche von rund 20 000 Quadratmetern ein modernes Entwicklungsgebäude und Headquarter für die Automotive-Sparte.

"Wir schreiben die Erfolgsgeschichte des Unternehmens mit dem Schaeffler-Logo auf den Dächern weiter fort", wird Matthias Zink in einer Mitteilung zitiert. "Nur eine starke Marke Schaeffler hat Zukunft. Wir geben unseren Kunden damit Orientierung und positionieren uns global als bevorzugter Technologiepartner", führt er weiter aus. Als Produktmarke bleibt LuK bestehen, wird aber künftig nur im Zusammenhang mit dem dazugehörigen Produkt und gemeinsam mit der Unternehmensmarke Schaeffler verwendet.

Seit Januar 2018 ist Bühl bereits der neue Hauptsitz der weltweiten Schaeffler Automotive-Sparte. "Die Entscheidung für Bühl ist ein enormer Vertrauensbeweis in die Tugenden und Stärken an diesem Standort. Die Kollegen und Kolleginnen brennen für unsere Technik und wollen unbedingt mit weiteren Innovationen Geschichte schreiben. Damit stellen wir uns erfolgreich für die Zukunft auf", betont Matthias Zink.

Am Schaeffler-Standort im nördlichen Bühler Industriegebiet arbeiten derzeit rund 5500 Mitarbeiter. Das 1965 durch die Gebrüder Schaeffler mitbegründete Unternehmen LuK (Lamellen- und Kupplungsbau) gehört seit 1999 vollständig zur Schaeffler-Gruppe.