Zweiter Anlauf für neue Ideen genutzt Bühl (gero) - Zweiter Anlauf für die Umgestaltung des Eisentäler Trottenplatzes. Bereits im Frühjahr hatte die Stadt einen Förderantrag für die Schwerpunktgemeinde Eisental im Zuge des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) gestellt. Dumm nur: Es gab zu viele Anträge und damit zu wenig Fördermittel. Jetzt also musste am Mittwochabend ein zweiter Antrag nachgeschoben werden, um dann im kommenden Jahr in den Genuss von Landesmitteln zu kommen. Das Konzept umfasst das Areal um den Trottenplatz, Schule, Spielplatz, Kindergarten und Schartenberghalle. Er soll die zentrale bürgerschaftliche Begegnungsstätte Eisentals mit hoher Aufenthaltsqualität werden; ein Mix aus Ruhezonen mit Sitzgelegenheiten, Grüninseln, Fahrrad- und Pkw-Abstellplätzen. Allerdings: Den Trottenplatz gibt es nur als Arbeitstitel für die Planung, weil die historische Trotte keine Berücksichtigung mehr finden wird. Die Haushaltsmittel von 150 000 Euro werden in den Etat 2019 übertragen, in dem außerdem eine Verpflichtungsermächtigung über 1,3 Millionen Euro eingegangen werden muss. Margret Burget-Behm (CDU) bezeichnete - analog zu Altschweier - die Bürgerschaft als die "treibende Kraft". In den Haushaltsjahren 2019/20 müsse die Stadt die stolze Summe von 1,5 Millionen Euro bereitstellen. Walter Seifermann (GAL) musste deshalb, nolens volens, "Wasser in den Wein gießen". Ihm erschien dieser Aufwand doch etwas zu hoch. Angesichts der Kosten-Nutzen-Relation verspüre er "Bauchweh". Fritz Ell (Fachbereich Stadtentwicklung) versuchte die Schmerzen mit dem Hinweis zu lindern, dass das Areal mit der Größe des Bühler Kirchplatzes zu vergleichen sei, allerdings mit dem weitaus schlechteren Unterbau. Karl Ehinger (FW) gewann der nochmaligen Antragseinreichung eine positive Seite ab, weil die Zeit genutzt worden sei, um weitere Ideen einzubringen. Er wie auch Peter Hirn (SPD) lobten die "vorbildliche Bürgerbeteiligung".

