"Paradebeispiel für Bürgerbeteiligung" Bühl (gero) - Gut Ding will nicht immer Weile haben: Für die Schwerpunktgemeinde Altschweier im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) trifft dies zu. Obwohl: Lange genug haben ein Arbeitskreis, der Ortschaftsrat und der Architekt um eine bauantragsreife Planung als Grundlage für einen Förderantrag gerungen. Nach einstimmigem Votum des Gemeinderats am Mittwochabend wird dieser nun auf den Weg gebracht. Am Ende steht die Umgestaltung der Reblandhalle mit Anbau zu einem neuen Bürgerzentrum. Ortsvorsteher Manfred Müller oblag nach einer konsensualen Debatte das Schlusswort: Für Altschweier ist heute ein ganz besonderer Tag. Alle Wünsche und Anregungen sind berücksichtigt worden, nachdem es am Anfang noch gehakt hatte. Die Verzögerung hat sich rentiert." Peter Hirn (SPD) lobte vor allem die Einbeziehung der Altschweierer Bürger in das Konzept: Bewusst habe man nicht gesagt, "Stadt, mach' mal!" Die rund 80 000 Euro Mehrkosten zwischen Variante I und II (siehe Bericht unten) allemal gerechtfertigt, weil es für eine bescheidene Summe einen großen Mehrwert gebe. Auch Margret Burget-Behm (CDU) war voll des Lobes: "Die Bürger von Altschweier haben gute Ideen für eine neue Ortsmitte entwickelt. Das "multifunktionale Raumkonzept" habe sie überzeugt. Sie sprach von einer "großartigen Leistung bürgerschaftlichen Engagements, nachdem vor Jahren noch ein Abbruch der Halle nicht auszuschließen gewesen sei. Franz Fallert (FW) sah in der Umsetzung des ELR-Programms in Altschweier ein "Paradebeispiel für Bürgerbeteiligung". Die Funktionsabläufe waren für ihn bei der etwas teueren Variante II schlüssiger. Er erwartet ein "attraktives Zentrum", in dem auch die Ortsverwaltung integriert sei. Auch bei Norbert Zeller (FDP) hörte es sich nicht anders an: "Die Bürger haben sehr gute Arbeit geleistet. Der Preisunterschied ist nicht gravierend." Timo Gretz (SPD) warf einen Blick zurück auf das Dorfentwicklungsprogramm Ende der 80er Jahre. Schon damals habe man sich mit einem Umbau zu einer multifunktionalen Halle beschäftigt. Hubert Oberle (CDU) erinnerte an frühere Gedankenspiele, die Schulsporthalle als Bürgerzentrum zu untersuchen, die allerdings aufgrund des vorgegebenen Raumprogramms wieder rasch verworfen worden seien. Für Walter Seifermann (GAL) sprach alles für eine Variante II: "Wir kriegen für wenig Geld zusätzlich erheblich mehr Flexibilität." Seine Zustimmung stellte er jedoch nur unter der Bedingung in Aussicht, dass es auch künftig in Altschweier eine Traubenannahmestelle gibt. An der Nord-Ost-Seite der Halle übergeben die Winzer im Herbst ihr Traubengut der Edeka Offenburg. Das, so Seifermann, sei ein "enormer Wirtschaftsfaktor". Er mahnte eine "vernünftige Lösung" an. Oberbürgermeister Hubert Schnurr hatte diese auf die Schnelle zwar nicht parat, sagte aber zu, eine solche gemeinsam mit den Beteiligten zu suchen. Das einstimmige Abstimmungsergebnis war dann nur noch Formsache.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Ottersweier

Gemeinderat auf Waldbegehung Ottersweier (mig) - Starke, lange Fichtenstämme, unter deren Rinde es von Buchdrucker-Larven nur so wimmelte, bekam der Gemeinderat Ottersweier am Montag bei einer mehrstündigen Waldbegehung zu sehen. Themen waren auch der Skilift Hundseck und das Auerwild (Foto: mig). » Weitersagen (mig) - Starke, lange Fichtenstämme, unter deren Rinde es von Buchdrucker-Larven nur so wimmelte, bekam der Gemeinderat Ottersweier am Montag bei einer mehrstündigen Waldbegehung zu sehen. Themen waren auch der Skilift Hundseck und das Auerwild (Foto: mig). » - Mehr Baden-Baden

Förderantrag vor Baubeginn stellen Baden-Baden (red) - Die meisten Menschen wollen auch im hohen Alter oder mit Beeinträchtigungen in ihrer Mobilität in ihrem gewohnten Umfeld wohnen bleiben. Wie man Barrierefreiheit schaffen und auf welche Weise man Baumaßnahmen finanzieren kann, erläutern die Experten (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Die meisten Menschen wollen auch im hohen Alter oder mit Beeinträchtigungen in ihrer Mobilität in ihrem gewohnten Umfeld wohnen bleiben. Wie man Barrierefreiheit schaffen und auf welche Weise man Baumaßnahmen finanzieren kann, erläutern die Experten (Foto: dpa). » - Mehr