Schulung an tonnenschwerem Gerät Bühl (wv) - Tonnenschwere Maschinen werden von Auszubildenden mit leichter Hand gesteuert. Sie fertigen in einer einzigen Minute einen Straßenbelag von drei Metern Länge und bis zu 3,40 Meter Breite, hochpräzise in Oberfläche und Neigung. So geschehen gestern auf dem Gelände der Gewerbeschule Bühl. Unterstützt von bedeutenden Baumaschinenherstellern, bietet die Schule für ihre 56 Auszubildenden der Straßenbau-Gewerke landesweit einzigartige Kurse an. Das Lehrprojekt hat Rudi Huber initiiert. Der technische Lehrer an der Gewerbeschule zeichnet für die Straßenbauer verantwortlich, zusammen mit Klassenlehrer Rolf Nagel. "Wir sind froh, dass uns die Hersteller die immens teuren Baumaschinen und dazu weltweit tätige Fachausbilder unentgeltlich zur Verfügung stellen", betonte Schulleiter Martin Schilli. "Als Schule allein könnten wir solch eine hochwertige praxisgerechte Ausbildung niemals finanzieren. Dass unsere Schüler hier in Ruhe Großmaschinen bedienen lernen, ist ein großer Gewinn", so Schilli. In Bühl absolvieren die Straßenbauer aus dem Gebiet von Pforzheim bis zum Bodensee den schulischen Teil der dualen Ausbildung. In dieser Woche arbeitete die erste Hälfte des dritten Lehrjahrs auf dem Parkplatz der Schule, der als Baustelle dient. In der nächsten Woche wird hier die zweite Hälfte geschult. Gestern waren auch Vertreter von Ausbildungsbetrieben vor Ort, um ihren Lehrlingen über die Schulter zu schauen, auch Klaus Fallert von Vogel-Bau und Manfred Maier von Schleith. Diese betonten, dass die Schüler dabei Maschinen im Wert von etlichen hunderttausend Euro bedienten. Jürgen Rose, Fachtrainer der Joseph Vögele AG, stellte deren 10,5 Tonnen schweren Straßenfertiger des Typs 1300-3i vor. Diese Maschine der neuesten Generation sei mit einem Dieselmotor der schadstoffarmen Ad-Blue-Technologie ausgerüstet. Zwar ließ Rose die Auszubildenden den Straßenfertiger zunächst manuell steuern, damit sie ein Gefühl für seine Funktionen erhalten. Doch die 1300-3i kann den Asphaltbelag auch anders einbauen: Ultraschallsensoren zur Entfernungsmessung und Nivellierautomatik steuern elektrisch-hydraulisch die "Schwimmende Einbaubohle" der Maschine hochpräzise, die - im Regelbetrieb - 160 Grad heißen Asphalt auf den Straßenunterbau aufbringt. Anstatt Heißasphalt setzten die Auszubildenden auf der Schul-Baustelle jedoch kaltes Ersatzmischgut ein. Der Vorteil dabei: War eine Straße fertiggestellt, wurde sie sofort per Reif-Radlader und Handschaufeln wieder komplett abgebaut. Dasselbe Material kam erneut zum Einsatz, als Rose folgende Aufgabe stellte: "Wir bauen eine Drei-Meter-Fahrbahn mit anderem Profil und daneben exakt angeschlossen eine zweite." Fürs endgültige Glätten der Straßenbeläge setzten die Schüler dann zwei schwergewichtige Hamm-Walzen in Bewegung. Die Teilnehmer der Schulung äußerten sich begeistert. So meinte Kevin Palazzo aus Kuppenheim: "Dieser Kurs ist für uns alle spitze, aber ganz besonders für Auszubildende, die noch nicht in Asphaltkolonnen gearbeitet haben. Wir erhalten echt gute Praxistipps." Luca Meyele aus Mühlenbach ergänzte: "Der Lehrgang ist äußerst informativ." Der zukünftige Straßenbauer macht sich optimistisch schon Hoffnungen, dass sein Betrieb es honoriert, wenn er nach erfolgreichem Lehrgang mit Zertifikaten von Vögele und Hamm zurückkehrt.

