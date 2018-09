Aus dem Leben eines Philosophen

Baden-Baden

Vorlesen ist nicht altmodisch Baden-Baden (sr) - Schon die kleinsten Kinder können ganz stillsitzen, wenn ihnen vorgelesen wird: Die Stiftung Lesen schickt prominente Vorleser in die Schulen (hier Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis), weil im Familienalltag immer weniger vorgelesen wird (Foto: dpa).

Durmersheim

Rund 400 Gläubige bei Wallfahrt Durmersheim (HH) - Rund 400 Gäste haben in diesem Jahr an der Herbst-Wallfahrt in Maria Bickesheim teilgenommen. Die Messe fand zum zweiten Mal im Garten der Wallfahrtskirche statt. Zelebriert wurde sie von Pfarrer Volker Ochs und drei seiner Kollegen (Foto: HH).