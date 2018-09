Noch eine Erfolgsgeschichte Bühl (gero) - Das Sanierungsgebiet "Westlich der Steinstraße" ist abgeschlossen. Zwischen 2009 und 2016 flossen aus dem Bund-Länderprogramm 2,8 Millionen Euro nach Bühl. Vor allem die Stadt profitierte mit dem Bau der Großsporthalle, der Aufstockung der Feuerwache oder bei der Sanierung eines Wohngebäudes in der Steinstraße von dem Förderprogramm. Schließlich kam auch der Discounter Norma in den Genuss staatlicher Transferleistungen. Und auch die Umgestaltung der ehemaligen Gaststätte "Rheinischer Hof" in der Rheinstraße 38 zu einem Boardinghouse zog Geld aus dem Fördertopf. Dieses Gebäude stand zuletzt 17 Jahre lang leer. Margret Burget-Behm (CDU) sah das Programm "erfolgreich umgesetzt". Sie fragte aber bei der Mittwoch-Sitzung des Gemeinderats, ob der Förderrahmen komplett ausgeschöpft worden sei. Stadtkämmerin Johanna Balaskas berichtete von einer zweimaligen Erhöhung des Förderrahmens. Im öffentlichen Bereich sei "sehr viel" umgesetzt worden, während im privaten Sektor doch einige Maßnahmen nicht zum Tragen gekommen seien, so dass am Ende 600 000 Euro nicht abgerufen und zurückgegeben wurden. Sie gab sich aber zuversichtlich, dass diese Mittel bei anderen Sanierungsgebieten wieder nach Bühl zurückfließen. Nach Hinweis von Oberbürgermeister Hubert Schnurr stehen mit der Ortsmitte Neusatz, der südlichen Bühler Hauptstraße und dem nördlichen Stadteingang noch drei Förderprogramme an. Er bejahte auch eine Anfrage von Karl Ehinger (FW), ob die Aufhebung des Sanierungsgebiets "Westlich der Steinstraße" tatsächlich beantragt werden müsse. Peter Hirn (SPD) nannte das abgeschlossene Sanierungsgebiet eine "gelungene Sache". Jetzt gelte es, "neue Dinge zu beackern". Auch Walter Seifermann (GAL) sprach von einer "Erfolgsgeschichte" und erinnerte an die erste Objektsanierung ("Fortuna") in der Hauptstraße.

