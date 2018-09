Immer wieder mal Bewegung im Hänferdorf

Rheinmünster / Berlin

Mit dem Airbus nach Berlin Rheinmünster/Berlin (red) - Eurowings baut ab dem Winterflugplan 2018/2019 das Flugangebot ab dem Baden-Airport nach Berlin-Tegel aus. Auf den Flügen nach Berlin kommen dann zwei Airbusse zum Einsatz. Zudem verlängert Tuifly ihre Saison am FKB bis zu den Herbstferien (Foto: wiwa).

Gernsbach

Baugebiet Eben II auf Wunschliste Gernsbach (red) - Der Ortschaftsrat von Obertsrot hat sich mit den Anträgen für das Haushaltsjahr 2019 beschäftigt. Das Baugebiet Eben II (Foto: Juch) steht ganz oben auf der Prioritätenliste. Es werde in der geplanten Größe (21 Bauplätze) kommen, glaubt Ortsvorsteher Walter Schmeiser.

Bühl

Verwandlung in Bürgerzentrum Bühl (cn) - Die Planungen, die Weitenunger Rheintalhalle (Foto: cn) als Bürger - und Kommunikationszentrum (BuK) massiv aufzuwerten, nehmen konkrete Formen an. Die ersten Baumaßnahmen könnten im Frühjahr 2019 beginnen. Geplant ist unter anderem ein Bürgercafé.

Baden-Baden

Verkehrsinsel: Pflanzung geplant Baden-Baden (hez) - An der Einmündung der Nelkenstraße in die Sandweierer Straße an der Ortseinfahrt Sandweier (von Oos her) stand einst eine stattliche Linde, die einen wichtigen ortsbildprägenden Akzent setzte. Die dortige Verkehrsinsel soll nun bepflanzt werden (Foto: Zorn).