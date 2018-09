Vorbildlicher Einsatz für den Weintourismus Bühlertal/Stuttgart (red) - Der Tourismus-Verband Baden-Württemberg hat neben den Weinerlebnisführern Württemberg auch dem Förderverein Engelsberg Bühlertal eine Verdienstmedaille verliehen. Tourismusminister Guido Wolf (CDU), der auch Präsident des Verbands ist, überreichte die Auszeichnungen am Donnerstag am Rand der jährlichen Kooperationsbörse in Stuttgart an Rudi Karcher. (red) - Der Tourismus-Verband Baden-Württemberg hat neben den Weinerlebnisführern Württemberg auch dem Förderverein Engelsberg Bühlertal eine Verdienstmedaille verliehen. Tourismusminister Guido Wolf (CDU), der auch Präsident des Verbands ist, überreichte die Auszeichnungen am Donnerstag am Rand der jährlichen Kooperationsbörse in Stuttgart an Rudi Karcher. "Beide Vereine stehen für die herausragende Vermittlung weinfachlicher Themen an eine breite, interessierte Öffentlichkeit und an weinaffine Urlaubsgäste", sagte Wolf. Dem Förderverein aus Bühlertal sei es gelungen, eine der steilsten Weinlagen Europas zu bewahren und damit eine landschaftsprägende und Jahrhunderte alte Tradition fortzuführen. Mit der Einrichtung eines Wander- und Klettersteigs am Engelsfelsen werde der Steillagenweinbau dort außerdem vorbildhaft als touristisch erlebbares Angebot aufbereitet. Der Förderverein arbeitet eng mit dem Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord zusammen, der auch Projekte an seinem "Hausberg" gegenüber der Naturpark-Geschäftsstelle fördert - so den Engelssteig, die Trockenmauerpflege mit freiwilligen Helfern im Rahmen des Naturpark-Projekts "Herzenssache Natur" und die "Naturpark-Augenblick-Runde Bühlertal".

