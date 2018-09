Mitreißende Musik, packende Geschichten und dazu ein Guiness

(mig) - Große Kunst gab es Samstagabend auf der kleinen Bühne der Zunftstubb in Ottersweier. Für Linus Maier, Moderator der Otterschwierer Leimewängscht, war dieser Auftritt "der Höhepunkt der letzten 25 Jahre". Paddy Schmidt, Gründer und Frontmann der deutschen Folk-Rock-Band "Paddy Goes to Holyhead", gastierte und brillierte.

"Bound Around" war ihr großer Hit in den 1990er Jahren und machte die Band zu den bekanntesten Folk-Rockern Deutschlands. Sie tourt noch immer durch die Republik, und ihr Sänger und Namensgeber ist solo noch viel fleißiger. Er bringt es auf 250 Auftritte pro Jahr. Der Kontakt zu ihm kam bei einer "Irish Night" in Zell am Harmersbach zustande, die von Jochen Singler organisiert wird. Dieser kam am Samstag als Zuhörer nach Ottersweier. Er lobte die Organisatoren des Programms in der Zunftstubb und schwärmte vom Stargast des Abends: "Für mich ist Paddy Irland."

Der bürgerliche Name des Vollblutmusikers, Harald Kligge, kündet davon: Paddy Schmidt ist kein Ire. Aber seine Liebe zur keltischen Musik, seine unglaubliche Musikalität und seine Fertigkeiten als Sänger, auf der Gitarre und der Mundharmonika machen ihn zu einem gefühlten Iren. Seinen irischen Slang bekam er schon in der Schulzeit in Detmold mit, weil sein Englischlehrer von der grünen Insel kam. In Turnschuhen, Jeans und schwarzen Hemd, mit seiner Lakewood-Gitarre und fünf bis sechs Mundharmonikas füllte Paddy Schmidt die Bühne. Er wunderte sich, dass es so still war. Das Publikum war aufmerksam und neugierig, brauchte aber einige Zeit, um richtig mitzugehen. Auf den drei freien Quadratmetern vor der Bühne zu tanzen, wagte niemand. Die mitreißende Musik, die Geschichten und Witze des Künstlers und das Guiness-Bier im Ausschank sorgten trotzdem dafür, dass aus der Zunftstubb der Leimewängscht so etwas wie ein Irish Pub wurde.

Mit einem Song über Liverpool und dem bekannten "Dirty Old Town" stieg der Künstler ein. So schnell wie er konnte kaum jemand mitsingen. "Ihr müsst mehr trinken!", riet er.

In Irland sei man lockerer und spiele auf Hochzeiten und Beerdigungen die gleiche Musik. Der einzige Unterschied: "Auf der Beerdigung gibt es einen Betrunkenen weniger." Aus "Piano Man" von Billy Joel machte Paddy Schmidt "The Whisky Man". Spontan dichtete er Obama, Trump und "Otterschwier" in eine der Strophen. Er sang von magischen und friedvollen irischen Landschaften und auf besonderen Wunsch auch von "Molly Malone". Die Gefühle, die er mit gepflegten Händen auf den Gitarrensaiten und mit seiner etwas rauchigen Stimme erzeugte, reichten von Party über Traurigkeit bis zu Sehnsucht. Erst nach 14 Titeln, als die Raumtemperatur auf 26,7 Grad geklettert war, gönnte sich der Mitfünfziger eine Pause.

Vor der irischen Nationalhymne als Abschluss gab es noch mehrere Höhepunkte. Dazu gehörte das berühmte Lied "Bound Around", das angeblich von Paddy Schmidts größtem Albtraum handelt: verkehrt herum in einen irischen Mehrfach-Kreisverkehr zu fahren. "All around the World" durfte nicht fehlen und immer wieder eine Strophe auf der Mundharmonika, virtuos begleitet auf der Gitarre. Das irische Volkslied "The White Rover" variierte Paddy Schmidt als Blues, verjazzt und rockig. Damit persiflierte er die Liedwünsche, die auf Musiknächten oft an ihn herangetragen werden. Nach elf weiteren Titeln wollte sich der Ausnahmemusiker verabschieden, hielt sich dann aber gern an die Gepflogenheit, noch mehrere Zugaben zu spielen. Darunter waren "Whisky in the Jar" und ein bezaubernd sanfter "Last song for tonight". Nicht nur Linus Maier wünscht sich, dass Paddy Schmidt mal wieder kommt.