Ein Duo, das keine Grenzen zu kennen scheint

(ub) - Eigentlich ist Tony McManus der führende Repräsentant keltischer Gitarrenmusik. In dieser Funktion war er schon einmal zu Gast im Schüttekeller. Mit seiner Duopartnerin Julia Toaspern weitet sich das Feld aber enorm aus. Da sind dann musikalische Einflüsse der halben Welt zu hören, von Kanada geht die Reise über Schottland - der Heimat des Gitarristen - bis hin zu mediterranen Gefilden wie Griechenland und Spanien.

Über welch' schnelle Finger McManus verfügt, wird schon beim Einspielen deutlich. Zwei Jigs serviert er als Vorspeise, also durchaus traditionelle Musik, jedoch in eigener, individuell gestalteter Manier dargebracht. Verschiedenste Gitarrentunes kommen zum Einsatz, also ist immer wieder Umstimmen angesagt; unerhörte Akkordwechsel, durchsetzt mit zarten Flageoletts sind das tönende Ergebnis.

Im Übrigen funktioniert das auch ausschließlich mit diesen Oberschwingungen der Saiten, wie McManus bei einer Jig-Zugabe beweist. Soweit sind wir aber noch lang nicht, denn wenn Julia Toaspern zur zweiten Gitarre greift, entfacht dies einen fast schon orchestralen Sound, die beiden entzücken das Publikum mit einem breitgefächerten Klangbewusstsein.

Und dann schultert die klassisch ausgebildete Musikerin aus Berlin die Geige. Drei im Duo interpretierte Volkstänze aus Irland begeistern die Zuhörer, die teilweise extra für dieses Konzert aus der Eidgenossenschaft in die Zwetschgenstadt angereist sind.

Wie Tony McManus schmunzelnd anmerkt, war die Geige auch sein erstes Instrument, das er mit acht Jahren erlernte. Dabei seien heute viele froh, dass er bald danach zum Sechssaiter wechselte. Fürwahr - den beherrscht er famos und gibt seine Fähigkeiten auch gern in einem Workshop weiter, den der Schüttekeller gestern Morgen anbot.

Dieses Duo ergänzt sich in idealer Spielweise und bietet ein ziemlich breites Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten. Beide bedienen auch mal gern das niedlich kleine Greenfield-Modell, eine Sopranino-Gitarre, die irgendwie an das Klangbild einer portugiesischen Gitarre erinnert. Gespielt werden aber Waltz-Tunes aus England, etwa der "Waltz of a shepherd". Und der andere Walzer beschwört eine Musette-Atmosphäre eines Pariser Cafés förmlich herauf. Da Julia Toaspern auch in bester Singer-Songwriter-Tradition komponiert, wird das Konzert um noch eine weitere Spur erweitert.

Nach der Pause wird es dann fast schon klassisch, oder besser impressionistisch, denn McManus arrangierte Erik Saties "Gnossienne Nr.1" für Steel Guitar. Ist das Stück in seiner minimalistisch klavieristischen Eleganz schon ein Ohrenschmeichler, wird es in dieser Version noch getoppt. Zart dahinschmelzend dann ein Liebeslied des schottischen Dichters Robert Burns, und weiter geht die Reise nach Hellas. Mit einem Tanz in "ganz einfacher Rhythmik", wie McManus listig anmerkt. Naja, stimmt nicht ganz, denn ein Kopanitsa steht im aufregenden 11/16-Takt. Zuletzt erklingen dann drei Stücke aus Asturien, wo auch wie im benachbarten Galizien die Kelten ihre Spuren nicht nur in der Musik hinterließen. Auch das zeigt, dass dieses Duo keinerlei Grenzen kennt, wenn es um die Vermittlung guter Klänge geht. Zwei Erkenntnisse nimmt der Zuhörer aus diesem Konzert mit nach Hause: Zum einen entpuppt sich der Schüttekeller erneut als Wohlfühlort für Gitarrenfans. Und zum anderen faszinieren keltische Klänge immer wieder.