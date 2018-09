Tage im Zeichen der Kulinarik und des Genusses

Karlsruhe

Gospelkirchentag in Karlsruhe Karlsruhe (win) - Über 5 000 Sänger und mehrere Zehntausend Besucher werden zum Internationalen Gospelkirchentag am Wochenende in Karlsruhe erwartet. Bis Sonntag präsentieren auf 25 Bühnen rund 90 Chöre die Stilvielfalt des Gospel (Foto: av) in der gesamten Innenstadt.

Sasbachwalden

Startschuss für Anima Tierwelt Sasbachwalden (as) - Die Anima Tierwelt soll neuer Anziehungspunkt in Sasbachwalden werden. Die Geschäftsführerinnen Davina Schmitz und Maria Wruck (Foto: as) freuen sich, dass am 22. September nun der Grundstein gelegt wird. Im Interview sprechen sie über ihre Pläne.

Baden-Baden

Neue Parkplätze und Renaturierung Baden-Baden (hol) - Bei der Geroldsauer Mühle sollen neue Parkplätze (Pfeil, Foto: Walter) entstehen. Zudem ist der Bau einer Fußgängerbrücke als Zugang von den neuen Parkplätzen zur Mühle geplant. Als Ausgleich soll der Grobbach im Bereich der Sägmüllermatten geweitet werden.