Das letzte Vermächtnis des Baumeisters Heinrich Hübsch

In Vertretung des Gemeindeteamsprechers Christian Külsheimer hieß Teammitglied Inge Schmidt die zahlreichen Gäste, darunter auch OB Hubert Schnurr, Ortsvorsteher Manfred Müller und Diakon Georg Beier, willkommen. Ein besonderer Gruß galt den Altschweierer Bürgersöhnen Pfarrer Alban Meier und Pfarrer Willibald Linz, die 1960 beziehungsweise 1961 in der Galluskirche ihre Primiz gefeiert hatten. "Und auch unser ehemaliger Pfarrer Raimund Melzer ist heute ein gern gesehener Gast in unserer Mitte." Klangschön und mit spürbarer Freude bereicherte die Chorgemeinschaft St. Gallus und St. Michael unter Leitung von Johannes Thäter die Matinee.

Anschaulich und detailgetreu führte Gemeindeteammitglied Sigisbert Laforsch durch 150 Jahre Kirchengeschichte St. Gallus. Die Einweihung hatte am Sonntag, 20. September, Weihbischof Lothar von Kübel vorgenommen. Wie sehr auch die politische Gemeinde Altschweier hinter dem "Projekt Kirche" stand, kommt im Vertrag vom 27. Oktober 1868 zu Geltung, in dem die subsidiäre Baupflicht der Gemeinde gegenüber dem Kirchenfond festgeschrieben wurde.

Baumeister Heinrich Hübsch, der 1861 mit der Planung beauftragt worden war, verstarb am 16. Juni 1863, dem Tag der Grundsteinlegung. "Unsere Kirche ist das letzte Vermächtnis dieses großen badischen Baumeisters", unterstrich Laforsch, beleuchtete die Historie des Sakralbaus und die Pfarrgemeinde bis in heutige Zeit. Erinnert wurde auch an eine "verstaubte und mit Spinnweben durchzogene erste Orgel", an die Enteignung der Bronzeglocken im Kriegsjahr 1917 und an die Neuanschaffung von vier neuen Bronzeglocken im Jahr 1921 mit einem Sammlungsergebnis von 70000 Mark. Im Kriegsjahr 1942 seien auch diese Glocken vom Turm heruntergeholt und abtransportiert worden. Neue Glocken erhielt die Kirche 1948, dafür habe die Bevölkerung kurz nach der Währungsreform beachtliche 7282 Mark gespendet. Groß sei auch die Freude gewesen, dass zum 100-jährigen Bestehen der Galluskirche am 16. Juni 1968 die neue Klais-Orgel eingeweiht werden konnte. 100000 Mark ergaben die Sammlungen.

Das Zweite Vatikanische Konzil brachte eine Liturgiereform und eine Anordnung des Erzbischöflichen Ordinariats Freiburg zur Renovation. Dieser "Purifizierung" fiel die neuromanische Ausmalung und Ausstattung zum Opfer. Eindrucksvoll schilderte Laforsch die Bemühungen der Verantwortlichen, die zur Innensanierung in den 90er Jahren führten. Der ursprüngliche Zustand, das moderne Empfinden und die Anforderungen der Liturgiereform mussten in Einklang gebracht werden. Gelungen sei die künstlerische Neugestaltung, die dem Gotteshaus ein besonderes Wohlfühl-Ambiente verleihe, aber auch an das ursprüngliche Erscheinungsbild erinnere. "Unsere St. Galluskirche ist ein Meisterwerk der Baukunst und ein eindrucksvolles Monument der Dorfgeschichte", schloss Laforsch unter großem Beifall die Präsentation, die von Gottfried Keppler fachkundig mit Dokumenten und Bildern visuell unterstützt wurde.

In seinem Grußwort würdigte OB Schnurr die "Fleißarbeit" beider und überraschte mit einem Gutschein für Blumenschmuck zum Patrozinium. Mit herzlichen Worten und Präsenten dankte Inge Schmidt namens der Pfarrgemeinde Laforsch und Keppler für die gelungene Präsentation. Fürs Pfarrarchiv überreichte Letzterer die Präsentation in Buchform und als CD.